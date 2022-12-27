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Giriş Tarihi: 27.12.2022

Bilic’ten beri Necip-Atiba

BERKAY TURAN
Bilic’ten beri Necip-Atiba
Beşiktaş'ın, Gaziantep deplasmanında 1-1 berabere kaldığı maçta orta sahanın Atiba ile Necip'ten oluşması tartışma konusu oldu. İki futbolcudan da verim alınamazken, 39 yaşındaki Kanadalı yıldız devre arasında kenara geldi, 31 yaşındaki Necip ise 67 dakika sahada kaldı. 2013-14 sezonunda Beşiktaş'a katılan Atiba, Necip Uysal ile orta sahada yan yana ilk maçına, tarihler 27 Nisan 2014'ü gösterirken Slaven Bilic yönetiminde 3-0 kaybedilen Sivasspor maçında çıkmıştı. İki oyuncunun birlikte orta sahada ilk 11 olarak başladıkları ilk karşılaşmanın üzerinden tam 9 sezon geçti ancak Beşiktaş'ta değişen bir şey olmadı.


'ARTIK KULÜBEDE YAN YANA DURSUNLAR'
BEŞIKTAŞLI taraftarlar 9 sezon sonra hâlâ Atiba-Necip orta sahası ile maça çıkılıyor olmasının büyük hata olduğunu dile getirdiler. Yapılan yorumlarda, "Artık Atiba ve Necip'in yan yana duracağı tek yer Beşiktaş teknik heyeti ya da yedek kulübesi olmalıdır. Gerekirse artık gençlerden Berkay Vardar ve Kerem Atakan Kesgin tercih edilmeli" ifadeleri dikkat çekti.

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Bilic’ten beri Necip-Atiba
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