Bilic’ten beri Necip-Atiba

Beşiktaş'ın, Gaziantep deplasmanında 1-1 berabere kaldığı maçta orta sahanınİki futbolcudan da verim alınamazken,2013-14 sezonunda Beşiktaş'a katılan Atiba, Necip Uysal ile orta sahada yan yana ilk maçına,İki oyuncunun birlikte orta sahada ilk 11 olarak başladıkları ilk karşılaşmanın üzerinden tam 9 sezon geçti ancak Beşiktaş'ta değişen bir şey olmadı.BEŞIKTAŞLI taraftarlar 9 sezon sonra hâlâ Atiba-Necip orta sahası ile maça çıkılıyor olmasının büyük hata olduğunu dile getirdiler. Yapılan yorumlarda, "Artık Atiba ve Necip'in yan yana duracağı tek yer Beşiktaş teknik heyeti ya da yedek kulübesi olmalıdır. Gerekirse artık gençlerden Berkay Vardar ve Kerem Atakan Kesgin tercih edilmeli" ifadeleri dikkat çekti.