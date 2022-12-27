Bilic’ten beri Necip-Atiba

Beşiktaş'ın, Gaziantep deplasmanında 1-1 berabere kaldığı maçta orta sahanın Atibaile Necip'tenoluşması tartışmakonusuoldu. İki futbolcudan da verim alınamazken, 39 yaşındakiKanadalı yıldız devrearasında kenara geldi, 31 yaşındakiNecip ise 67 dakika sahadakaldı. 2013-14 sezonunda Beşiktaş'a katılan Atiba, Necip Uysal ile orta sahada yan yana ilk maçına, tarihler 27 Nisan 2014'ügösterirken Slaven Bilic yönetiminde3-0 kaybedilen Sivasspormaçında çıkmıştı. İki oyuncunun birlikte orta sahada ilk 11 olarak başladıkları ilk karşılaşmanın üzerinden tam 9 sezon geçti ancak Beşiktaş'ta değişen bir şey olmadı.
'ARTIK KULÜBEDE YAN YANA DURSUNLAR'
BEŞIKTAŞLI taraftarlar 9 sezon sonra hâlâ Atiba-Necip orta sahası ile maça çıkılıyor olmasının büyük hata olduğunu dile getirdiler. Yapılan yorumlarda, "Artık Atiba ve Necip'in yan yana duracağı tek yer Beşiktaş teknik heyeti ya da yedek kulübesi olmalıdır. Gerekirse artık gençlerden Berkay Vardar ve Kerem Atakan Kesgin tercih edilmeli" ifadeleri dikkat çekti.