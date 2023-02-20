Bir geri dönüşten çok daha fazlası!

Beşiktaş'ta devre arası gelen ve giden 5'er oyuncu oldu.Son olarak Josef'in vedasıyla yabancı sayısı 14'e düştü. Yönetim, takımdan bir futbolcu gitmesi halinde açılan kontenjana takviye yapacak ancak şu anki durumda kimsenin ayrılmayacağı ve transfer yapılmayacağı ön görülüyor. Ameliyat olan ve 3.5 ay forma giyemeyen Rachid Ghezzal ise formunu yakalamaya başladı. Cezayirli'nin dönüşünün, Rosier'i de ciddi şekilde etkilediği belirtiliyor. Önceki gün Ümraniye ile oynanan hazırlık karşılaşmasını Beşiktaş 2-0 kazanırken goller de bu iki oyuncudan geldi. İkilinin, oldukça iyi performans sergilediği kaydedilirkenYönetim ve teknik heyet de bu iki oyuncuya yeni transfer gözüyle bakıyor.