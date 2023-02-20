Bir geri dönüşten çok daha fazlası!

Beşiktaş yönetimi, Ümraniye ile oynanan ve 2-0 kazanılan hazırlık maçında golleri atan ikiliyi 6 ve 7. transferler olarak görüyor. Ghezzal, Antalya ile oynanacak erteleme karşılaşmasında 11’deki yerini alacak
Beşiktaş'ta devre arası gelen ve giden 5'er oyuncu oldu. Siyahbeyazlılar;Aboubakar, Colley,Hadziahmetovic, Maxim ve OnurBulut ile kadrosunu güçlendirirkenWeghorst, Montero, Josef, EmrecanUzunhan ve Oğuzhan Akgün ayrıldı. Son olarak Josef'in vedasıyla yabancı sayısı 14'e düştü. Yönetim, takımdan bir futbolcu gitmesi halinde açılan kontenjana takviye yapacak ancak şu anki durumda kimsenin ayrılmayacağı ve transfer yapılmayacağı ön görülüyor. Ameliyat olan ve 3.5 ay forma giyemeyen Rachid Ghezzal ise formunu yakalamaya başladı. Cezayirli'nin dönüşünün, Rosier'i de ciddi şekilde etkilediği belirtiliyor. Önceki gün Ümraniye ile oynanan hazırlık karşılaşmasını Beşiktaş 2-0 kazanırken goller de bu iki oyuncudan geldi. İkilinin, oldukça iyi performans sergilediği kaydedilirken 45 dakika görev yapanGhezzal'ın, gelecek hafta Antalya ileoynanacak erteleme maçında 11'desahaya çıkacağı belirtiliyor. Yönetim ve teknik heyet de bu iki oyuncuya yeni transfer gözüyle bakıyor.