Bir kez daha Amartey!

Sağ stoperin yanı sıra ön liberoda da oynayabilen 28 yaşındaki futbolcu, Şenol Güneş’in onayına sunulacak. Tecrübeli yıldızın Leicester City ile sözleşmesi önümüzdeki ay bitiyor
Siyah-beyazlı ekipte yeni sezonun transfer çalışmaları, eksik bulunan mevkilere yapılacak takviyeler için şimdiden aşama kaydedebilmek amacıyla başladı. Ligin bitimiyle yeni sezonun açılışı arasında çok uzun zaman olmayacak. Bu nedenle kamptaözellikle stoper, orta saha ve kanattransferlerinin takımda olması isteniyor. Stoper için hummalı çalışma yürüten Kartal, geçtiğimiz yaz da gündemine gelen Daniel Amartey için tekrar nabız yokluyor. Beşiktaşlı idareciler, sağ stoper dışında ön liberoda da görev yapabilen oyuncuyu teknik direktör Şenol Güneş'in önüne getirecek. Premier Lig ekibiLeicester City'de forma terletenve gelecek ay takımdan ayrılmasıbeklenen 28 yaşındaki Ganalı'nınBeşiktaş dışında da önemli talipleriolduğu kaydedildi.
KOPENHAG'DA PARLADI
FUTBOL hayatına Gana'nın Inter Allies takımında başladı, 18 yaşında İsveç ekibi Djurgarden tarafından keşfedilince Avrupa'ya adımını attı. 1.5 yıl içinde gösterdiği performansla Danimarka'nın köklü kulübü Kopenhag'ın dikkatini çekti ve 1.8 milyon Euro bonservisle transfer oldu. Kopenhag'da da çıkışını sürdüren Amartey, Ocak 2016'da 6.6 milyon Euro'ya bu kez Leicester City'nin yolunu tuttu. O günden bu yana İngiliz ekibiyle 145 maça çıktı.