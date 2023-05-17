Bir kez daha Amartey!

Siyah-beyazlı ekipte yeni sezonun transfer çalışmaları, eksik bulunan mevkilere yapılacak takviyeler için şimdiden aşama kaydedebilmek amacıyla başladı. Ligin bitimiyle yeni sezonun açılışı arasında çok uzun zaman olmayacakStoper için hummalı çalışma yürüten Kartal, geçtiğimiz yaz da gündemine gelen Daniel Amartey için tekrar nabız yokluyor. Beşiktaşlı idareciler, sağ stoper dışında ön liberoda da görev yapabilen oyuncuyu teknik direktör Şenol Güneş'in önüne getirecek.FUTBOL hayatına Gana'nın Inter Allies takımında başladı, 18 yaşında İsveç ekibi Djurgarden tarafından keşfedilince Avrupa'ya adımını attı. 1.5 yıl içinde gösterdiği performansla Danimarka'nın köklü kulübü Kopenhag'ın dikkatini çekti ve 1.8 milyon Euro bonservisle transfer oldu. Kopenhag'da da çıkışını sürdüren Amartey, Ocak 2016'da 6.6 milyon Euro'ya bu kez Leicester City'nin yolunu tuttu. O günden bu yana İngiliz ekibiyle 145 maça çıktı.