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Giriş Tarihi: 1.12.2023

Bir stoperim bile yoktu!

Bir stoperim bile yoktu!

Çalımbay, sakatlıklardan dem vururken, “Daha önce göreve gelseydim böyle olmazdı” dedi

Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay maçın ardından şunları söyledi: "Çok eksiğimiz vardı… Mecburen herkesi değişik yerlerde oynattık. Elimizde oyuncu kalmadı, defans oyuncusu hiç yok. Maçı kaybetmek istemezdik ama bir stoperimiz bile yoktu. Üzgünüz, bizim işimiz Konferans değil önümüzde kritik maçlar var, onlara bakacağız. Mazeret değil ama ilk defa bu kadar eksik takım gördüm. Sakat sayısı kalan oyunculardan daha fazla. Geldiğimden beri tek uğraştığım şey sakatlıklar. Rosier nereden baksan 2 hafta olmayacak. Fenerbahçe maçında oynayabileceğini sanmıyorum. Bailly var belki mükemmel bir oyuncu ama hep sakat. 'Bu maçı oynamasan' olur mu deselerdi oynamazdım. Bizim oyunumuz bu değil, herkes rahat olsun! Daha önce ben takımın başında olsam çok şey değişirdi. Konferans Ligi'nde de devam ediyor olabilirdik."

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Bir stoperim bile yoktu!
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