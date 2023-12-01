Bir stoperim bile yoktu!

Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay maçın ardından şunları söyledi: "Çok eksiğimiz vardı… Mecburen herkesi değişik yerlerde oynattık. Elimizde oyuncu kalmadı, defans oyuncusu hiç yok. Maçı kaybetmek istemezdik ama bir stoperimiz bile yoktu. Üzgünüz, bizim işimiz Konferans değil önümüzde kritik maçlar var, onlara bakacağız.. Sakat sayısı kalan oyunculardan daha fazla. Geldiğimden beri tek uğraştığım şey sakatlıklar.Fenerbahçe maçında oynayabileceğini sanmıyorum. Bailly var belki mükemmel bir oyuncu ama hep sakat. 'Bizim oyunumuz bu değil, herkes rahat olsun!Konferans Ligi'nde de devam ediyor olabilirdik."