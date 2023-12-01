Bir stoperim bile yoktu!

Çalımbay, sakatlıklardan dem vururken, “Daha önce göreve gelseydim böyle olmazdı” dedi
Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay maçın ardından şunları söyledi: "Çok eksiğimiz vardı… Mecburen herkesi değişik yerlerde oynattık. Elimizde oyuncu kalmadı, defans oyuncusu hiç yok. Maçı kaybetmek istemezdik ama bir stoperimiz bile yoktu. Üzgünüz, bizim işimiz Konferans değil önümüzde kritik maçlar var, onlara bakacağız. Mazeretdeğil ama ilk defa bu kadareksik takım gördüm. Sakat sayısı kalan oyunculardan daha fazla. Geldiğimden beri tek uğraştığım şey sakatlıklar. Rosier neredenbaksan 2 hafta olmayacak. Fenerbahçe maçında oynayabileceğini sanmıyorum. Bailly var belki mükemmel bir oyuncu ama hep sakat. 'Bu maçıoynamasan' olur mudeselerdi oynamazdım. Bizim oyunumuz bu değil, herkes rahat olsun! Daha önce ben takımınbaşında olsam çokşey değişirdi. Konferans Ligi'nde de devam ediyor olabilirdik."