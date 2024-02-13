Bir varmış bir yokmuş!

Beşiktaş, Kayserispor ile oynadığı son 20 maçta tek yenilgi aldı. Siyahbeyazlılar Temmuz 2020'de mağlubiyet yaşarken diğer maçlarda ise 15 galibiyet ve 4 beraberlik elde etti.KARTAL'IN Kayseri deplasmanındaki galibiyet serisi dün sona erdi.dün beraberlikle sahadan ayrılıp 1 puan alabildi.ARNAVUT futbolcu sahaya ilk 11'de çıkarken1 kez hava topu kazanan 22 yaşındaki hücumcu, 2 şut denemesinden bir isabet çıkardı. 1 şut engelleyen Muçi, 1 orta denemesinde isabet bulamadı.66. dakikada oyuna giren Musrati, kullandığı 17 pasta %94 isabet sağlarken girdiği iki ikili mücadeleyi de kazanmayı bildi.17 uzun, 45 kısa pas atıp %71 isabette kalan İngiliz stoper, 13 ikili mücadelenin onundan galip ayrıldı.ORTA sahada forma bulan Amartey, rakibin kompakt oyununa dikkat çekti: "Rakip iyi oynadı, kompakt kaldı. Kazanmak istedik ama 1 puan aldık. Kabullenmemiz gerek."BEŞİKTAŞ Kaptanı Necip Uysal, alınamayan iki puandan dolayı üzgün olduklarını söyledi. Mücadelenin iyi olduğunu ancak skoru değiştirmeye yetmediğini belirten deneyimli oyuncu, "Bu zeminde futbol oynamak çok zor.İyi oynadığımızı düşünmüyorum ama mücadele vardı. Üzgünüz" diye konuştu.JOE Worrall, Beşiktaş gibi bir takımın her yerde kazanması gerektiğine dikkat çekti. 27 yaşındaki İngiliz stoper, "Deplasmanda pozitif olan tek şey gol yememek.Beşiktaş büyük bir kulüp. Böyle bir kulübün her yerde kazanması gerekiyor" dedi.