Bir varmış bir yokmuş!

2020 MAÇTA 1 KEZ TAKILDI
Beşiktaş, Kayserispor ile oynadığı son 20 maçta tek yenilgi aldı. Siyahbeyazlılar Temmuz 2020'de mağlubiyet yaşarken diğer maçlarda ise 15 galibiyet ve 4 beraberlik elde etti.
SERİ BİTTİ!
KARTAL'IN Kayseri deplasmanındaki galibiyet serisi dün sona erdi. Sarı-kırmızılı takıma konuk olduğu son 3 maçı kazanan Beşiktaş,
dün beraberlikle sahadan ayrılıp 1 puan alabildi.
YENİLER NE YAPTI?
Ernest Muçi
ARNAVUT futbolcu sahaya ilk 11'de çıkarken %88'lik pas isabeti bulup girdiği 12 ikili mücadelede %50 başarı oranına ulaştı.
1 kez hava topu kazanan 22 yaşındaki hücumcu, 2 şut denemesinden bir isabet çıkardı. 1 şut engelleyen Muçi, 1 orta denemesinde isabet bulamadı.
Al-Musrati
66. dakikada oyuna giren Musrati, kullandığı 17 pasta %94 isabet sağlarken girdiği iki ikili mücadeleyi de kazanmayı bildi. İki hava topu mücadelesinde de gülen Libyalı oyuncu, 2 defa da top uzaklaştırdı.
Joe Worrall
17 uzun, 45 kısa pas atıp %71 isabette kalan İngiliz stoper, 13 ikili mücadelenin onundan galip ayrıldı. 5 hava topu kazanıp 1 kez kaybeden 27 yaşındaki futbolcu, 4 defa top kazanıp 7 kez de top uzaklaştırdı.
BEŞİKTAŞ RAKİP KALEYE SADECE 1 İSABETLİ ŞUT ATABİLDİ
AMARTEY: KABULLENMELİYİZ!
ORTA sahada forma bulan Amartey, rakibin kompakt oyununa dikkat çekti: "Rakip iyi oynadı, kompakt kaldı. Kazanmak istedik ama 1 puan aldık. Kabullenmemiz gerek."
'BU ZEMİNDE OYNAMAK ZOR'
BEŞİKTAŞ Kaptanı Necip Uysal, alınamayan iki puandan dolayı üzgün olduklarını söyledi. Mücadelenin iyi olduğunu ancak skoru değiştirmeye yetmediğini belirten deneyimli oyuncu, "Bu zeminde futbol oynamak çok zor. Zeminlerin iyi olması lazım.
İyi oynadığımızı düşünmüyorum ama mücadele vardı. Üzgünüz" diye konuştu.
'POZITİF TEK ŞEY GOL YEMEMEK'
JOE Worrall, Beşiktaş gibi bir takımın her yerde kazanması gerektiğine dikkat çekti. 27 yaşındaki İngiliz stoper, "Deplasmanda pozitif olan tek şey gol yememek. Çok fazla fırsat yaratamadığımızı da söyleyelim.
Beşiktaş büyük bir kulüp. Böyle bir kulübün her yerde kazanması gerekiyor" dedi.