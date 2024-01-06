Bir zamanlar yüksekten uçardı

Kartal, 28 yıl sonra üst üste üç iç saha maçından yenilgiyle ayrıldıBeşiktaş'ın altyapısından yetişen Semih Kılıçsoy, Hatayspor maçının ardından dün akşam da ağları sarsmayı başardı. Semih, 2007-08'den bu yana üst üste iki Süper Lig müsabakasında siyah-beyazlı formayla gol atan en genç oyuncu unvanını aldı (18 yaş 143 gün). Beşiktaşlı futbolcu, bu sezon toplamda ise 3. golüne ulaştı. Semih, UEFA Konferans Ligi'nde de 3-1 kazanılan Tirana maçında da fileleri havalandırmıştı.BEŞİKTAŞ'IN teknik sorumlusu Serdar Topraktepe, maçın ardından şunları söyledi: "Seyircimizin önünde kazanmak istedik ama başaramadık.Çok uzun top oynadık ilk yarı. Devre arasında konuştuk ama değiştiremedik. Oyuncu değişikliklerinin hepsi sıkıntılıydı. Zorunlu değişiklikler de olunca mağlubiyet geldi."kaldığı pozisyonda rakip takım oyuncusu tarafından kafasına darbe alan Necip Uysal, bir süre oyuna devam etti. Ancak daha sonra kendisini yere bıraktı. 68. dakikada oyundan alınırken, yerine takıma dahil olan Tayyip Talha Sanuç, 2 Mart 2023'teki 4-2'lik Fenerbahçe galibiyetinin ardından formasına kavuştu. Necip'in aldığı darbe nedeniyle32 yaşındaki futbolcunun, tedbir amaçlı müşahade altında tutulduğu duyuruldu.Kasımpaşa'nın stoper tandemini 17 yaşındaki oyuncuları Taylan Utku ile Yasin Özcan oluşturdu. 2023/24'te Süper Lig ve Avrupa'nın 10 büyük liginde bir maçta ilk 11'inde 2006 ve sonrası doğumlu iki oyuncu kullanan ilk takım lacivertbeyazlılar oldu.Maçın yıldızı Kasımpaşalı Nuno Da Costa oldu. 32 yaşındaki Yeşil Burun Adalı futbolcu, üç kez Beşiktaş ağlarını sarsarken, bir topu da direkten dönünce 4. golü kaçırdı.