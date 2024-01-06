Bir zamanlar yüksekten uçardı

90 dakika boyunca siyah-beyazlı ekip adına tek olumlu hareket, genç Semih Kılıçsoy’un zor pozisyonda attığı gol oldu. Savunma hatalarını affetmeyen Da Costa, hat-trick yaparak konuk takımı galibiyete taşıdı
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SEMİH BİR İLKEİMZA ATTI
Beşiktaş'ın altyapısından yetişen Semih Kılıçsoy, Hatayspor maçının ardından dün akşam da ağları sarsmayı başardı. Semih, 2007-08'den bu yana üst üste iki Süper Lig müsabakasında siyah-beyazlı formayla gol atan en genç oyuncu unvanını aldı (18 yaş 143 gün). Beşiktaşlı futbolcu, bu sezon toplamda ise 3. golüne ulaştı. Semih, UEFA Konferans Ligi'nde de 3-1 kazanılan Tirana maçında da fileleri havalandırmıştı.
BOŞLUKLAR YAKTI!
BEŞİKTAŞ'IN teknik sorumlusu Serdar Topraktepe, maçın ardından şunları söyledi: "Seyircimizin önünde kazanmak istedik ama başaramadık. Bloklar arasındaboşluklarımız oldu ve bu bize çoksorun yaşattı. Çok uzun top oynadık ilk yarı. Devre arasında konuştuk ama değiştiremedik. Oyuncu değişikliklerinin hepsi sıkıntılıydı. Zorunlu değişiklikler de olunca mağlubiyet geldi."
BİLİNÇ KAYBI YAŞADI Yerde kaldığı pozisyonda rakip takım oyuncusu tarafından kafasına darbe alan Necip Uysal, bir süre oyuna devam etti. Ancak daha sonra kendisini yere bıraktı. 68. dakikada oyundan alınırken, yerine takıma dahil olan Tayyip Talha Sanuç, 2 Mart 2023'teki 4-2'lik Fenerbahçe galibiyetinin ardından formasına kavuştu. Necip'in aldığı darbe nedeniyle geçicibilinç kaybı yaşadığı, hastanede yapılankontrollerinde ise herhangi bir organikbulguya rastlanmadığı açıklandı. 32 yaşındaki futbolcunun, tedbir amaçlı müşahade altında tutulduğu duyuruldu.
PAŞA'NIN 17'LİK ASKERLERİ!
Kasımpaşa'nın stoper tandemini 17 yaşındaki oyuncuları Taylan Utku ile Yasin Özcan oluşturdu. 2023/24'te Süper Lig ve Avrupa'nın 10 büyük liginde bir maçta ilk 11'inde 2006 ve sonrası doğumlu iki oyuncu kullanan ilk takım lacivertbeyazlılar oldu.
BİR TOPU DA DİREKTEN DÖNDÜDİREKTEN
Maçın yıldızı Kasımpaşalı Nuno Da Costa oldu. 32 yaşındaki Yeşil Burun Adalı futbolcu, üç kez Beşiktaş ağlarını sarsarken, bir topu da direkten dönünce 4. golü kaçırdı.