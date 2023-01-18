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Giriş Tarihi: 18.1.2023

Bırakın Beşiktaş’a gideyim!

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Bırakın Beşiktaş’a gideyim!

İki kulüp de yeşil-beyazlılara 2.5 milyon Euro önerdi. İngiliz ekibi daha sonra rakamı 3 milyon Euro’ya çıkardı. Siyahbeyazlılar ise tekliflerini aynı seviyeye çekmeye hazırlanıyor

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in isteğiyle transferi için girişimlerde bulunulan ve 2.5 milyon Euro bonservis teklifi yapılan Amir Hadziahmetovic için İngiltere Championship ekibi Burnley de aynı rakamı önermişti. Siyah-beyazlılar, daha önce Burnley'den Wout Weghorst'u transfer etmiş ve Jackson Muleka için de geçen yaz iki kulüp karşı karşıya gelmişti. Taraflar bu kez de Amir Hadziahmetovic için yarışta... Yeşil-beyazlıların yapılan iki teklifi reddetmesi üzerine İngilizler önerisini 3 milyon Euro'ya çıkardı.

AYRILMAYI KAFASINA KOYDU, MUKAVELE UZATMIYOR
Beşiktaş'ın da kadrosuna dahil etmeyi çok istediği 25 yaşındaki futbolcu için kısa süre içerisinde teklifini Burnley gibi 3 milyon Euro'ya çıkaracağı belirtildi. Boşnak futbolcu, kariyerine siyah-beyazlılarda devam etmek istediğini bildirirken Konyaspor'un da 5 milyon Euro'dan başladığı pazarlıklarda talebini aşağı indirebileceği kaydedildi. 2024'e kadar sözleşmesi bulunan başarılı futbolcu, mukavelesini uzatmaya yanaşmıyor, takımdan ayrılarak kariyerine yeni bir yön çizmeyi planlıyor.

Soru: Amir Hadziahmetovic transferi Beşiktaş'a fayda sağlar mı?

FATİH DOĞAN
Sürpriz isimlere hazırlıklı olun
Beşiktaş'ın oyuncu için Konyaspor'la temas kurduğu ve belli bir aşama kaydettiği biliniyor. Ancak Beşiktaş'ın dört farklı bölgede arayışları var. Stoper, sol bek, ofansif orta saha, forvet noktasında yöneticiler ve profesyoneller çalışmaların alternatifli devam ettiğini söylüyorlar. Başkan Ahmet Nur Çebi'nin herkes Aboubakar'a, Hadziahmetovic'e ve Tormena'ya fokuslanmışken cumartesi günü Londra'ya gizli bir transfer turu yapması kafaları karıştırdı. Çebi'nin cumartesi günü iki menajerle biri forvet, diğeri de forvet arkası futbolcu için görüşmeler yaptığı bilgisine ulaştım. Doğrulayamasam da ilk isim Hakim Ziyech. Bir de Londra kulüplerinden birinde üçüncü forvet olarak tanımlanan bir oyuncuyla ilgilendiği belirtiliyor. Çıkan tablo şu; Aboubakar da Tormena da Hadziahmetovic de listede önde olmalarına rağmen alternatifsiz değildirler. Sürpriz isimlere de hazırlıklı olunması lazım.

ALİ GÜLTİKEN
Forvet hattını daha işler hale getirebilir
Beşiktaş, sezon başından beri en büyük sorunu orta saha bölgesinde yaşıyor. Üst üste dört maça aynı şekilde çıkan bir orta saha göremiyoruz. Bu istikrarsızlık ve verimsizlik siyah-beyazlıların başını çok ağrıttı. Dele Alli'nin yarattığı hayal kırıklığının yanında Josef'in de verimsizliği önemli bir eksikliğe neden oldu. Şenol hocanın da geldiği günden beri en çok değiştirdiği bölgenin orta saha olduğunu görüyoruz. Takım içerisindeki alternatifleri artırmak istemesi gayet doğal. Hadziahmetovic orta alanın hücum yönünü iyi oynayabilen bir futbolcu. Beşiktaş'ın öndeki etkili forvet hattını da daha işler hale getirebilir. Beşiktaş'ın bu tür oyuncuların katkısına ve verimine ihtiyacı var. Hadziahmetovic'le beraber Şenol hocanın artı bir futbolcu daha talebinde bulunabileceğini de düşünüyorum. Bu gelen isimlerin bireysel katkılarının yanında takım içi rekabeti artırması açısından da önemli. Çünkü bazı oyuncuların bu baskıyı hissetmesi beraberinde Josef gibi bazı isimlerin performans artışını da getirecektir.

Kartal kupa mesaisindemesaisinde
Süper Lig'de üçte üç yaparak tırmanış trendine giren Beşiktaş, bugün Ziraat Türkiye Kupası'nda Ankaragücü ile Başkent'te çeyrek finale kalabilmek için mücadele edecek. Teknik direktör Şenol Güneş ligde Ankara'da oynanan ve 3-2 kazandıkları maçın gergin geçmesi nedeniyle sakinliklerini korumalarını ve sadece sahaya odaklanmalarını istedi. Konyaspor 11'ini büyük ölçüde koruması beklenen deneyimli hocanın, Josef de Souza'yı dinlendireceği, orta sahada Salih Uçan ile Tayfur Bingöl'ü oynatmayı düşündüğü öğrenildi.

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Bırakın Beşiktaş’a gideyim!
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