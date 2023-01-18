Bırakın Beşiktaş’a gideyim!

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in isteğiyle transferi için girişimlerde bulunulan ve 2.5 milyon Euro bonservis teklifi yapılan Amir Hadziahmetovic için İngiltere Championship ekibi Burnley de aynı rakamı önermişti. Siyah-beyazlılar,Yeşil-beyazlıların yapılan iki teklifi reddetmesi üzerine İngilizler önerisini 3 milyon Euro'ya çıkardı.Boşnak futbolcu, kariyerinesiyah-beyazlılarda devametmek istediğini bildirirkenKonyaspor'un da 5 milyonEuro'dan başladığı pazarlıklardatalebini aşağı indirebileceğikaydedildi. 2024'e kadarsözleşmesi bulunan başarılıfutbolcu, mukavelesini uzatmayayanaşmıyor, takımdanayrılarak kariyerine yeni biryön çizmeyi planlıyor.Sürpriz isimlere hazırlıklı olunoyuncu için Konyaspor'la temas kurduğu ve belli bir aşama kaydettiği biliniyor. Ancak Beşiktaş'ın dört farklı bölgede arayışları var. Stoper, sol bek, ofansif orta saha, forvet noktasında yöneticiler ve profesyoneller çalışmaların alternatifli devam ettiğini söylüyorlar.Çebi'nin cumartesi günü iki menajerle biri forvet, diğeri de forvet arkası futbolcu için görüşmeler yaptığı bilgisine ulaştım.Bir de Londra kulüplerinden birinde üçüncü forvet olarak tanımlanan bir oyuncuyla ilgilendiği belirtiliyor. Çıkan tablo şu; Aboubakar da Tormena da Hadziahmetovic de listede önde olmalarına rağmen alternatifsiz değildirler. Sürpriz isimlere de hazırlıklı olunması lazım.Forvet hattını daha işler hale getirebilirsezon başından beri en büyük sorunu orta saha bölgesinde yaşıyor. Üst üste dört maça aynı şekilde çıkan bir orta saha göremiyoruz. Bu istikrarsızlık ve verimsizlik siyah-beyazlıların başını çok ağrıttı.Şenol hocanın da geldiği günden beri en çok değiştirdiği bölgenin orta saha olduğunu görüyoruz. Takım içerisindeki alternatifleri artırmak istemesi gayet doğal. Hadziahmetovic orta alanın hücum yönünü iyi oynayabilen bir futbolcu. Beşiktaş'ın öndeki etkili forvet hattını da daha işler hale getirebilir. Beşiktaş'ın bu tür oyuncuların katkısına ve verimine ihtiyacı var.Bu gelen isimlerin bireysel katkılarının yanında takım içi rekabeti artırması açısından da önemli. Çünkü bazı oyuncuların bu baskıyı hissetmesi beraberinde Josef gibi bazı isimlerin performans artışını da getirecektir.Süper Lig'de üçte üç yaparak tırmanış trendine giren Beşiktaş, bugün Ziraat Türkiye Kupası'nda Ankaragücü ile Başkent'te çeyrek finale kalabilmek için mücadele edecek. Teknik direktör Şenol Güneş ligdeKonyaspor 11'ini büyük ölçüde koruması beklenen deneyimli hocanın, Josef de Souza'yı dinlendireceği, orta sahada Salih Uçan ile Tayfur Bingöl'ü oynatmayı düşündüğü öğrenildi.