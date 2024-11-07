Biraz sabredin takviye gelecek

Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar, önemli açıklamalarda bulundu. İhtiyaçları olan bir galibiyet aldıklarını belirten Uçar, "Sezona çok iyi başladık ancak daha sonra istemediğimiz sonuçlar alındı. Daha yapılacak çok iş var. Takımı tamamen değiştiriyoruz. Biraz sabır gerekiyor. Kadromuzun derinliği konusundaki eleştirilere saygı duyuyoruz, haklılar. Ama hepsi birden olmuyor. Alternatiflerini mutlaka oluşturacağız.
Semih'in üzerinde baskı vardı, attığı golle bu baskıyı kırmıştır" dedi. Feyyaz Uçar, yabancı hakem gelmesi konusundaki tartışmalarla ilgili ise "Kulüpler bir araya gelip böyle bir talepte bulunursa biz de bu grubun içerisinde oluruz"
ifadesini kullandı.
MACCABİ MAÇI SEYİRCİSİZ!
FUTBOL
Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar, tarafsız sahaya alınan 28 Kasım'da oynanacak Maccabi Tel Aviv maçı ile ilgili "Bu karşılaşma yurt dışında seyircisiz oynanacak. Yarın (bugün) aday şehirlerle ilgili tespitler yapılacak. Biz de daha sonra tercihimizi bildireceğiz UEFA'ya" diye konuştu.
PAULISTA KORKUTTU BEŞİKTAŞ'TA
Paulista, 4 maç sonra formasına kavuştu ancak karşılaşmayı tamamlayamadı. Kasığında ağrı hisseden ve 84'te oyundan çıkan Brezilyalı, durumunun ciddi olmadığını açıkladı.