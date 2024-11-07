Biraz sabredin takviye gelecek

Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar, önemli açıklamalarda bulundu. İhtiyaçları olan bir galibiyet aldıklarını belirten Uçar,Semih'in üzerinde baskı vardı, attığı golle bu baskıyı kırmıştır" dedi. Feyyaz Uçar, yabancı hakem gelmesi konusundaki tartışmalarla ilgili iseifadesini kullandı.Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar, tarafsız sahaya alınan 28 Kasım'da oynanacak Maccabi Tel Aviv maçı ile ilgili "Bu karşılaşma yurt dışında seyircisiz oynanacak. Yarın (bugün) aday şehirlerle ilgili tespitler yapılacak. Biz de daha sonra tercihimizi bildireceğiz UEFA'ya" diye konuştu.Paulista, 4 maç sonra formasına kavuştu ancak karşılaşmayı tamamlayamadı. Kasığında ağrı hisseden ve 84'te oyundan çıkan Brezilyalı, durumunun ciddi olmadığını açıkladı.