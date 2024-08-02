Siyah-beyazlı takımın başında ilk resmi sınavına Süper Kupa'da Galatasaray'a karşı çıkacak olan Giovanni van Bronckhorst, hafta boyunca yapılan çalışmalarda oyuncularının motivasyonunu yüksek tutmaya çalıştı. Deneyimli hoca, talebeleriyle yaptığı görüşmede, "Geçen sezonu kupayla kapattık, yeni sezona da kupayla başlayalım. Birbirinize söz verin ve inancınızı yüksek tuttun.Oynadığımız futboldan da zevk almalıyız" diye konuştu.Teknik direktörlük kariyerindeki 7. kupa için takımını sahaya sürecek olan Van Bronckhorst, daha öncemutlu sona ulaştı. İşte Hollandalı'nın kupa karnesi: 1 Hollanda Ligi şampiyonluğu, 2 Hollanda Süper Kupası, 2 Hollanda Kupası, 1 İskoçya Kupası.beyazlılar kadroya yerli ve potansiyelli isimler kazandırmak için girişimlere başladı. Bunlar arasındaİki futbolcunun da kulüpleriyle temaslar sıklaştı. Geçen sezonun son iki ayında A Takım ile Bundesliga'da 4 maça çıkma deneyimi yaşayan 18 yaşındaki Mert, 1 de gole imza atmıştı. Berkay ise Freiburg II takımıyla 3. Lig'de 18 karşılaşmada ter döktü, 1 gol attı, 5 de asist yaptı. Öte yandan Beşiktaş'ın Federico Chiesa'ya teklif yaptığı ancak İtalyan yıldızın Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden bir takımda forma giymek istediği belirtildi.