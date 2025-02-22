Biz de Vincic’i istiyoruz!

Başkanı Serdal Adalı, maçın ardından Galatasaray- Fenerbahçe derbisine yabancı hakem atanmasına göndermede bulundu. Adalı, "Bugüne kadar çok canımız yanmasına rağmen Türk hakemlerine güvenimizi hep dile getirdik. Ancak, Galatasaray-Fenerbahçe maçı için farklı bir uygulamaya gidildi. Biz de bu derbinin hakemini (Slavko Vincic) Galatasaray ve Fenerbahçe ile oynayacağımız karşılaşmalarda istiyoruz. Federasyon şimdiden gerekli girişimleri yapsın.Beşiktaş, Türk futbolunun en büyüğüdür. Bunu herkes bilsin" dedi. Adalı, TFF Başkanı'nın maç saatinde konuşmasıyla ilgili soruya da "Daha iyi planlama yapılabilir, biz de söylediklerini dinleme fırsatını bulabilirdik" cevabını verdi.