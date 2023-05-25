Biz erken gelseydik şampiyon olurduk

Attığı gollerle Beşiktaş'ı coşturan Kamerunlu yıldız Vincent Aboubakar, Fransız basınından Canal+ Sport'a konuştu. Türkiye'de Beşiktaş'tan başka takımda oynamayacağını net bir şekilde belirten golcü futbolcu, "İkimizin gelmesinden sonra aldığımız puanlar gerçek puan durumunu ortaya koyuyor zaten. Beşiktaş ile anlaşmadan önce Manchester United ve Atletico Madrid ile de görüştük. Beşiktaş tarafına 'Bana istediğimi verirseniz, geri dönmek benim için sorun değil' dedim ve yeniden Beşiktaş'a döndüm.Ama hiç düşünmeden reddettim" dedi.SIYAH-BEYAZLI kulüp, ligden çekilen Gaziantep FK ve Hatayspor'un rakiplerine 3'er puan verilmesine tepki gösterirken, konuyu UEFA'ya taşımıştı.buradan gelecek habere kilitlendi. Kartal, UEFA'dan verilecek yanıta göre ligin tesciliyle ilgili başvuru yapacak.