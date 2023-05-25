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Giriş Tarihi: 25.5.2023

Biz erken gelseydik şampiyon olurduk

Biz erken gelseydik şampiyon olurduk
Attığı gollerle Beşiktaş'ı coşturan Kamerunlu yıldız Vincent Aboubakar, Fransız basınından Canal+ Sport'a konuştu. Türkiye'de Beşiktaş'tan başka takımda oynamayacağını net bir şekilde belirten golcü futbolcu, "Ben ve şu anki teknik direktörümüzle sezona başlasaydık şampiyon olurduk. İkimizin gelmesinden sonra aldığımız puanlar gerçek puan durumunu ortaya koyuyor zaten. Beşiktaş ile anlaşmadan önce Manchester United ve Atletico Madrid ile de görüştük. Beşiktaş tarafına 'Bana istediğimi verirseniz, geri dönmek benim için sorun değil' dedim ve yeniden Beşiktaş'a döndüm. Beşiktaş'ın büyük rakipleri bana çok iyi teklifler sundu. Ama hiç düşünmeden reddettim" dedi.

BEŞİKTAŞ'IN GÖZÜ UEFA'DA
SIYAH-BEYAZLI kulüp, ligden çekilen Gaziantep FK ve Hatayspor'un rakiplerine 3'er puan verilmesine tepki gösterirken, konuyu UEFA'ya taşımıştı. Avrupa futbolunun patronuyla iletişime geçen ve konuyla ilgili görüş soran Beşiktaş, buradan gelecek habere kilitlendi. Kartal, UEFA'dan verilecek yanıta göre ligin tesciliyle ilgili başvuru yapacak.

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Biz erken gelseydik şampiyon olurduk
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