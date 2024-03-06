Bize kupayı getir!

Dolmabahçe'de 1-0 kaybedilen Galatasaray derbisinde hücumda zorlanan ve gol bulamayan siyah-beyazlılarda teknik direktör Fernando Santos'a taraftarların eleştirileri artarak devam etse de yönetim desteğini sürdürüyor.Yarı finalde,Fenerbahçe'yi eleyen Ankaragücü'nerakip olan siyah-beyazlılar,kupayı müzelerine götürüpyeni sezon öncesi moralbulmayı ve Süper Kupa oynamahakkını kazanmayı planlıyor.Bu nedenle Fernando Santos'tanen büyük beklenti, TürkiyeKupası'nın kaldırılması.Savunmayı oturtmasına rağmen, hücumda başarılı olmadığı gerekçesiyle tepki gösterilen tecrübeli çalıştırıcı, Beşiktaş'ın başında 9 lig maçına çıktı. Siyah-beyazlılar bu karşılaşmalarda sadece 9 kez rakip ağları sarsabildi. Üstelik bu golleri 4 maçta buldu, 5'inde ise sessiz kaldı.