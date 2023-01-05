Bizi niye ortak ettiniz? yakamızı bırakın!

“Artık geriye kalan haftalarda da kayıtların açıklanması gerekiyor. Gaziantep maçında sanki biz asıp kestik. Mağdur olan taraftık. Rakibin 15-16 faulü, 2. sarıdan atılması gereken oyuncuları var. Hiç ağzımızı açmadık. Yakamızı bırakın, biz zaten gerideyiz”
Beşiktaş'ta basın mensuplarının sorularını yanıtlayan teknik direktör Şenol Güneş, Masuaku ile yaptığı görüşmenin hatırlatılması üzerine, her şeyi her yerde konuşmanın doğru olmadığını söyledi. Tecrübeli çalıştırıcı, "Kozmik odadan başlayarak ailenin odasına, hakemlerin odasına girerseniz, bütün ortak değerlerinizi kaybedersiniz. Takımdaoynayanların içindeMasuaku'nun olma ihtimaliçok fazla. Oynattığımız futbolcuyu şu anda göndermiyoruz. Biz de geldik, gittik. Önemli olan tarihe damga vuran bu kulübün başarılarının sürdürülebilmesi" dedi.
HAKEM CAMİASINI YOK EDİYORUZ!
VAR kayıtlarının açıklanmaya devam edilmesi gerektiğini vurgulayan Güneş, şunları söyledi: "Şimdi burada düşmanlık mı istiyoruz; yoksa sevgiyle, saygıyla bakmak mı istiyoruz? Bakarken menfaat içinyok ediyoruz. Gaziantep maçında sanki biz asıp kestik. Mağdur olan biziz. Hakem, N'Koudou'ya kırmızı gösterebilirdi. Busuç değil, hatadır. Rakibin 15-16 faulü,2. sarıdan atılması gereken oyuncularıvar. Hiç ağzımızı açmadık, biz mahkûm olduk. Bana göre hakem yanlış yaptı, tamam bitti. Biz ne yaptık? 2 puan kaybettik. Buna rağmen suçlu oluyoruz. 3 puan alıp, bizi suçlayanlar oluyor. Şu anda hakem camiasını yok ediyoruz, sonra onlarla devam etmek istiyoruz. O zamansen başka bir şey istiyorsun."
BİZİ BU OYUNLARIN İÇİNE SOKMAYIN
"Hakemlere baskı yapılmasını doğru bulmuyorum, onların da işini iyi bilmesini ve yapmasını istiyorum. Eskive yeni hakemleridinliyorum, sankikuralları bilmiyorlargibi. Tartışmalı kararlar var. Onların üstünden gidersek, menfaatler de ortaya çıkarsa hiçbir şey konuşamayız. O zaman da susmak daha iyidir. Bizi neden bu olaya ortak ettiniz? Beşiktaş'a şunu mu demek istiyorsunuz; 'Siz haksızlıkyapıyorsunuz.' Zaten biz gerideyiz ya bırakın yakamızı. Biz işimizi yapacağız. Marka değeri yüksek dedikten sonra itibarsızlaştırmak markayı kurtarmaz, batırır. Geri dönmek de zor. Bir şey açıldı, devam edecek. Açılmamalıydı,açıldıysa devam etmeli. Bizi bu tip oyunların içine sokmasınlar."