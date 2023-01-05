Bizi niye ortak ettiniz? yakamızı bırakın!

Beşiktaş'ta basın mensuplarının sorularını yanıtlayan teknik direktör Şenol Güneş, Masuaku ile yaptığı görüşmenin hatırlatılması üzerine, her şeyi her yerde konuşmanın doğru olmadığını söyledi. Tecrübeli çalıştırıcı, "Kozmik odadan başlayarak ailenin odasına, hakemlerin odasına girerseniz, bütün ortak değerlerinizi kaybedersiniz.Oynattığımız futbolcuyu şu anda göndermiyoruz. Biz de geldik, gittik. Önemli olan tarihe damga vuran bu kulübün başarılarının sürdürülebilmesi" dedi.VAR kayıtlarının açıklanmaya devam edilmesi gerektiğini vurgulayan Güneş, şunları söyledi: "Şimdi burada düşmanlık mı istiyoruz; yoksa sevgiyle, saygıyla bakmak mı istiyoruz?Gaziantep maçında sanki biz asıp kestik. Mağdur olan biziz. Hakem, N'Koudou'ya kırmızı gösterebilirdi.Hiç ağzımızı açmadık, biz mahkûm olduk. Bana göre hakem yanlış yaptı, tamam bitti. Biz ne yaptık? 2 puan kaybettik. Buna rağmen suçlu oluyoruz. 3 puan alıp, bizi suçlayanlar oluyor. Şu anda hakem camiasını yok ediyoruz, sonra onlarla devam etmek istiyoruz."Hakemlere baskı yapılmasını doğru bulmuyorum, onların da işini iyi bilmesini ve yapmasını istiyorum.Tartışmalı kararlar var. Onların üstünden gidersek, menfaatler de ortaya çıkarsa hiçbir şey konuşamayız. O zaman da susmak daha iyidir. Bizi neden bu olaya ortak ettiniz? Beşiktaş'a şunu mu demek istiyorsunuz;Zaten biz gerideyiz ya bırakın yakamızı. Biz işimizi yapacağız. Marka değeri yüksek dedikten sonra itibarsızlaştırmak markayı kurtarmaz, batırır. Geri dönmek de zor. Bir şey açıldı, devam edecek.Bizi bu tip oyunların içine sokmasınlar."