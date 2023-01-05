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Giriş Tarihi: 5.1.2023

Bizi niye ortak ettiniz? yakamızı bırakın!

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Bizi niye ortak ettiniz? yakamızı bırakın!

“Artık geriye kalan haftalarda da kayıtların açıklanması gerekiyor. Gaziantep maçında sanki biz asıp kestik. Mağdur olan taraftık. Rakibin 15-16 faulü, 2. sarıdan atılması gereken oyuncuları var. Hiç ağzımızı açmadık. Yakamızı bırakın, biz zaten gerideyiz”

Beşiktaş'ta basın mensuplarının sorularını yanıtlayan teknik direktör Şenol Güneş, Masuaku ile yaptığı görüşmenin hatırlatılması üzerine, her şeyi her yerde konuşmanın doğru olmadığını söyledi. Tecrübeli çalıştırıcı, "Kozmik odadan başlayarak ailenin odasına, hakemlerin odasına girerseniz, bütün ortak değerlerinizi kaybedersiniz. Takımda oynayanların içinde Masuaku'nun olma ihtimali çok fazla. Oynattığımız futbolcuyu şu anda göndermiyoruz. Biz de geldik, gittik. Önemli olan tarihe damga vuran bu kulübün başarılarının sürdürülebilmesi" dedi.

HAKEM CAMİASINI YOK EDİYORUZ!
VAR kayıtlarının açıklanmaya devam edilmesi gerektiğini vurgulayan Güneş, şunları söyledi: "Şimdi burada düşmanlık mı istiyoruz; yoksa sevgiyle, saygıyla bakmak mı istiyoruz? Bakarken menfaat için yok ediyoruz. Gaziantep maçında sanki biz asıp kestik. Mağdur olan biziz. Hakem, N'Koudou'ya kırmızı gösterebilirdi. Bu suç değil, hatadır. Rakibin 15-16 faulü, 2. sarıdan atılması gereken oyuncuları var. Hiç ağzımızı açmadık, biz mahkûm olduk. Bana göre hakem yanlış yaptı, tamam bitti. Biz ne yaptık? 2 puan kaybettik. Buna rağmen suçlu oluyoruz. 3 puan alıp, bizi suçlayanlar oluyor. Şu anda hakem camiasını yok ediyoruz, sonra onlarla devam etmek istiyoruz. O zaman sen başka bir şey istiyorsun."

BİZİ BU OYUNLARIN İÇİNE SOKMAYIN
"Hakemlere baskı yapılmasını doğru bulmuyorum, onların da işini iyi bilmesini ve yapmasını istiyorum. Eski ve yeni hakemleri dinliyorum, sanki kuralları bilmiyorlar gibi. Tartışmalı kararlar var. Onların üstünden gidersek, menfaatler de ortaya çıkarsa hiçbir şey konuşamayız. O zaman da susmak daha iyidir. Bizi neden bu olaya ortak ettiniz? Beşiktaş'a şunu mu demek istiyorsunuz; 'Siz haksızlık yapıyorsunuz.' Zaten biz gerideyiz ya bırakın yakamızı. Biz işimizi yapacağız. Marka değeri yüksek dedikten sonra itibarsızlaştırmak markayı kurtarmaz, batırır. Geri dönmek de zor. Bir şey açıldı, devam edecek. Açılmamalıydı, açıldıysa devam etmeli. Bizi bu tip oyunların içine sokmasınlar."

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Bizi niye ortak ettiniz? yakamızı bırakın!
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