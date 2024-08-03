Boğaz’ın efendisi Olimpiyat’a geliyor!

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, G.Saray maçına hazır olduklarını belirtti. Arat,dedi. Transfer çalışmalarının Hüseyin Yücel önderliğinde devam ettiğini dile getiren Arat, "Beşiktaş'ı çok isteyen oyuncular bizim için önemli. Emirhan Topçu da bu sporculardan birisi. Kendisi ve annesi bizi çok istedi" ifadelerini kullandı.Arat, Süper Kupa maçına ilişkin primin maç öncesi soyunma odasında Hüseyin Yücel'in teknik direktör Giovanni van Bronckhorst ile paylaşacağını da sözlerine ekledi.İKİNCİ Başkan Hüseyin Yücel ise "Takımın eksiklerini biliyoruz. Bunları en kısa sürede tamamlayacağız. Çok ciddi çalışma yapıyoruz. Yeni sezona bomba gibi Beşiktaş geliyor. Süper Kupa'da Galatasaray'la kıran kırana bir maç oynayacağız. Kupaya ulaşacağımızdan şüphem yok. İnşallah iyi olacak" diye konuştu