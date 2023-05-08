Borcumu ödüyorum

Antalyaspor'u 3-1 yenerek zirve yarışındaki iddiasını koruyan Beşiktaş'ta iki kez ağları sarsarak sahanın yıldızı olan Vincent Aboubakar, yükselişini sürdürüyor.31 yaşındaki forvet; Ankaragücü, Başakşehir, İstanbulspor, Fenerbahçe, Ümraniyespor ve Galatasaray'a 1'er gol atarken Giresunspor ve Antalyaspor ağlarını 2'şer kez havalandırdı. Beşiktaş'a 3. kez imza attığında,diyen tecrübeli golcü, Antalya'daki performansı sonrası kendisini tebrik etmeye gelen yöneticilere, gücünü taraftardan aldığını söyledi.Beşiktaş'ta çok mutlu olduğunu belirten Aboubakar,diye konuştu.başında Alanyaspor'dan kiralık olarak kadroya dahil edilen ve 1.5 milyon Euro satın alma opsiyonu olan Tayfur Bingöl, çocukluk aşkı olan Beşiktaş'ta kalmak için her yolu deniyor. Tecrübeli futbolcu,Gelecek sezon da siyah-beyazlı formayı giymek isteyen 30 yaşındaki orta saha için yönetim ve teknik heyet ekonomik uygunluk şartı koşuyor. Alanyaspor opsiyonu 500 bin Euro seviyesine düşürürse değerlendirme yapılacak.Nuri Şahin yönetimindeki Antalyaspor karşısında geriye düşmesine rağmen sahadan 3-1'lik galibiyet çıkaran Beşiktaşlı futbolcular, gösterdiği dirençle alkış topluyor. Siyah-beyazlılar, son olarak geriye düşüp kaybettiği maçı 4 Şubat'ta 1-0'lık sonuçla Sivasspor'a karşı yaşadı. Ardından oynadığı 11 mücadelede tam 4 kez ilk golü yiyen taraf olan Beşiktaş, ayağa kalkmasını bildi. Skor dezavantajına düştüğü müsabakalarda Fenerbahçe'yi 4-2, Galatasaray'ı 3-1 mağlup ederek derbi zaferleri yaşayan Kara Kartal, Giresunspor ve Antalyaspor'u da 3-1 yenerek istediğini aldı.Murat ÖZBOSTANMUHALEFETİN DE SESİNİ ŞENOL GÜNEŞ KESTİŞenol Güneş ile ve Şenol Güneş'siz dönemlere bakarsak arada bir uçurum olduğu gerçek. Beşiktaş yönetimi hızlı bir karar vermeyip Valerien İsmael'i göreve getirmeseydi ve geçen sezonu bir başka hocayla tamamlasaydı bugün başka bir tablo olur, Şenol Güneş ile zirveye otururdu.Taraftar tribüne döndü.. Eğer bu başarı olmasaydı bugün Ahmet Nur Çebi ve yönetimi, muhalefetin yine hedefindeydi. Çarpık sesler bıçak gibi kesildi.. Güneş bir anlamda yönetime de kalkan oldu! Beşiktaş yarışın içinde, lig bitene kadar kalır..Oyuncuların sezon bitmesine az bir süre kala performanslarının bu kadar yükselmesi de teknik adam farkı… Beşiktaş'ta birçok oyuncu performans olarak tavan yapmış durumda. Tabii ki burada teknik kadroların, özellikle Güneş'in oyuncu motivasyonundaki ustalığının altını çizelim.