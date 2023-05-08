Borcumu ödüyorum

Siyah-beyazlı kulübe üçüncü kez imza atarken taraftara söz verdiğini belirten Kamerunlu yıldız, “Bana gösterilen büyük sevginin karşılığını ödemek istiyordum. Bunun için elimden gelenin fazlasını yapacağım” dedi
Antalyaspor'u 3-1 yenerek zirve yarışındaki iddiasını koruyan Beşiktaş'ta iki kez ağları sarsarak sahanın yıldızı olan Vincent Aboubakar, yükselişini sürdürüyor. Mart ayından buyana Süper Lig'de en fazla gol atan oyuncuolan Kamerunlu yıldız, bu süreçte 10gol, 1 asist kaybetti. 31 yaşındaki forvet; Ankaragücü, Başakşehir, İstanbulspor, Fenerbahçe, Ümraniyespor ve Galatasaray'a 1'er gol atarken Giresunspor ve Antalyaspor ağlarını 2'şer kez havalandırdı. Beşiktaş'a 3. kez imza attığında, "Taraftara çok şey borçluyum" diyen tecrübeli golcü, Antalya'daki performansı sonrası kendisini tebrik etmeye gelen yöneticilere, gücünü taraftardan aldığını söyledi.
YENİ BİR ZAFER DAHA YAŞAYACAĞIM
Beşiktaş'ta çok mutlu olduğunu belirten Aboubakar, "Buraya dönerken yenidentaraftarın gönlünü kazanmak, onlarınsevgisine sahada karşılık vererek,kulübe ve Beşiktaşlılaraborcumu ödemekistiyordum.Benim en büyükmotivasyon kaynağım, bu takımakalpten bağlı olan insanları golleresevinirken görmek oluyor. Sahadaelimden gelenin fazlasını yaparakbu borcumu ödeyeceğim. Buradaiki şampiyonluk yaşadım. Yenibir zaferin daha geleceğine inanıyorum" diye konuştu.
TAYFUR BİNGÖL DIRENİYOR Sezon başında Alanyaspor'dan kiralık olarak kadroya dahil edilen ve 1.5 milyon Euro satın alma opsiyonu olan Tayfur Bingöl, çocukluk aşkı olan Beşiktaş'ta kalmak için her yolu deniyor. Tecrübeli futbolcu, Antalya deplasmanındahocasının kendisine ikinci yarıda tanıdığı şansınkarşılığını, yaptığı asistle verdi. Gelecek sezon da siyah-beyazlı formayı giymek isteyen 30 yaşındaki orta saha için yönetim ve teknik heyet ekonomik uygunluk şartı koşuyor. Alanyaspor opsiyonu 500 bin Euro seviyesine düşürürse değerlendirme yapılacak.
PES ETMEYENLER!
Nuri Şahin yönetimindeki Antalyaspor karşısında geriye düşmesine rağmen sahadan 3-1'lik galibiyet çıkaran Beşiktaşlı futbolcular, gösterdiği dirençle alkış topluyor. Siyah-beyazlılar, son olarak geriye düşüp kaybettiği maçı 4 Şubat'ta 1-0'lık sonuçla Sivasspor'a karşı yaşadı. Ardından oynadığı 11 mücadelede tam 4 kez ilk golü yiyen taraf olan Beşiktaş, ayağa kalkmasını bildi. Skor dezavantajına düştüğü müsabakalarda Fenerbahçe'yi 4-2, Galatasaray'ı 3-1 mağlup ederek derbi zaferleri yaşayan Kara Kartal, Giresunspor ve Antalyaspor'u da 3-1 yenerek istediğini aldı.
BİR GÖRÜŞ
Murat ÖZBOSTAN
MUHALEFETİN DE SESİNİ ŞENOL GÜNEŞ KESTİ Beşiktaş'ta Şenol Güneş ile ve Şenol Güneş'siz dönemlere bakarsak arada bir uçurum olduğu gerçek. Beşiktaş yönetimi hızlı bir karar vermeyip Valerien İsmael'i göreve getirmeseydi ve geçen sezonu bir başka hocayla tamamlasaydı bugün başka bir tablo olur, Şenol Güneş ile zirveye otururdu. Güneş'in Beşiktaş'ta ortayakoyduğu başarı ve yüksek puan ortalaması,camiayı da hayatta tutan bir unsuroldu. Taraftar tribüne döndü.. Eğer bu başarı olmasaydı bugün Ahmet Nur Çebi ve yönetimi, muhalefetin yine hedefindeydi. Çarpık sesler bıçak gibi kesildi.. Güneş bir anlamda yönetime de kalkan oldu! Beşiktaş yarışın içinde, lig bitene kadar kalır.. Şampiyonluk şansı zor amaikinci olma iddiası oldukça fazla. Oyuncuların sezon bitmesine az bir süre kala performanslarının bu kadar yükselmesi de teknik adam farkı… Beşiktaş'ta birçok oyuncu performans olarak tavan yapmış durumda. Tabii ki burada teknik kadroların, özellikle Güneş'in oyuncu motivasyonundaki ustalığının altını çizelim. Özetle; Beşiktaş, Güneş ile hem zihinselhem fiziksel bir devrime imza attı.