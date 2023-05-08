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Giriş Tarihi: 8.5.2023

Borcumu ödüyorum

Ogün ŞAHİNOĞLU
Borcumu ödüyorum

Siyah-beyazlı kulübe üçüncü kez imza atarken taraftara söz verdiğini belirten Kamerunlu yıldız, “Bana gösterilen büyük sevginin karşılığını ödemek istiyordum. Bunun için elimden gelenin fazlasını yapacağım” dedi

Antalyaspor'u 3-1 yenerek zirve yarışındaki iddiasını koruyan Beşiktaş'ta iki kez ağları sarsarak sahanın yıldızı olan Vincent Aboubakar, yükselişini sürdürüyor. Mart ayından bu yana Süper Lig'de en fazla gol atan oyuncu olan Kamerunlu yıldız, bu süreçte 10 gol, 1 asist kaybetti. 31 yaşındaki forvet; Ankaragücü, Başakşehir, İstanbulspor, Fenerbahçe, Ümraniyespor ve Galatasaray'a 1'er gol atarken Giresunspor ve Antalyaspor ağlarını 2'şer kez havalandırdı. Beşiktaş'a 3. kez imza attığında, "Taraftara çok şey borçluyum" diyen tecrübeli golcü, Antalya'daki performansı sonrası kendisini tebrik etmeye gelen yöneticilere, gücünü taraftardan aldığını söyledi.

YENİ BİR ZAFER DAHA YAŞAYACAĞIM
Beşiktaş'ta çok mutlu olduğunu belirten Aboubakar, "Buraya dönerken yeniden taraftarın gönlünü kazanmak, onların sevgisine sahada karşılık vererek, kulübe ve Beşiktaşlılara borcumu ödemek istiyordum. Benim en büyük motivasyon kaynağım, bu takıma kalpten bağlı olan insanları gollere sevinirken görmek oluyor. Sahada elimden gelenin fazlasını yaparak bu borcumu ödeyeceğim. Burada iki şampiyonluk yaşadım. Yeni bir zaferin daha geleceğine inanıyorum" diye konuştu.

TAYFUR BİNGÖL DIRENİYOR
Sezon başında Alanyaspor'dan kiralık olarak kadroya dahil edilen ve 1.5 milyon Euro satın alma opsiyonu olan Tayfur Bingöl, çocukluk aşkı olan Beşiktaş'ta kalmak için her yolu deniyor. Tecrübeli futbolcu, Antalya deplasmanında hocasının kendisine ikinci yarıda tanıdığı şansın karşılığını, yaptığı asistle verdi. Gelecek sezon da siyah-beyazlı formayı giymek isteyen 30 yaşındaki orta saha için yönetim ve teknik heyet ekonomik uygunluk şartı koşuyor. Alanyaspor opsiyonu 500 bin Euro seviyesine düşürürse değerlendirme yapılacak.




PES ETMEYENLER!
Nuri Şahin yönetimindeki Antalyaspor karşısında geriye düşmesine rağmen sahadan 3-1'lik galibiyet çıkaran Beşiktaşlı futbolcular, gösterdiği dirençle alkış topluyor. Siyah-beyazlılar, son olarak geriye düşüp kaybettiği maçı 4 Şubat'ta 1-0'lık sonuçla Sivasspor'a karşı yaşadı. Ardından oynadığı 11 mücadelede tam 4 kez ilk golü yiyen taraf olan Beşiktaş, ayağa kalkmasını bildi. Skor dezavantajına düştüğü müsabakalarda Fenerbahçe'yi 4-2, Galatasaray'ı 3-1 mağlup ederek derbi zaferleri yaşayan Kara Kartal, Giresunspor ve Antalyaspor'u da 3-1 yenerek istediğini aldı.

BİR GÖRÜŞ
Murat ÖZBOSTAN
MUHALEFETİN DE SESİNİ ŞENOL GÜNEŞ KESTİ
Beşiktaş'ta Şenol Güneş ile ve Şenol Güneş'siz dönemlere bakarsak arada bir uçurum olduğu gerçek. Beşiktaş yönetimi hızlı bir karar vermeyip Valerien İsmael'i göreve getirmeseydi ve geçen sezonu bir başka hocayla tamamlasaydı bugün başka bir tablo olur, Şenol Güneş ile zirveye otururdu. Güneş'in Beşiktaş'ta ortaya koyduğu başarı ve yüksek puan ortalaması, camiayı da hayatta tutan bir unsur oldu. Taraftar tribüne döndü.. Eğer bu başarı olmasaydı bugün Ahmet Nur Çebi ve yönetimi, muhalefetin yine hedefindeydi. Çarpık sesler bıçak gibi kesildi.. Güneş bir anlamda yönetime de kalkan oldu! Beşiktaş yarışın içinde, lig bitene kadar kalır.. Şampiyonluk şansı zor ama ikinci olma iddiası oldukça fazla. Oyuncuların sezon bitmesine az bir süre kala performanslarının bu kadar yükselmesi de teknik adam farkı… Beşiktaş'ta birçok oyuncu performans olarak tavan yapmış durumda. Tabii ki burada teknik kadroların, özellikle Güneş'in oyuncu motivasyonundaki ustalığının altını çizelim. Özetle; Beşiktaş, Güneş ile hem zihinsel hem fiziksel bir devrime imza attı.

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