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Giriş Tarihi: 22.2.2023

Boyd imzayı attı alacağı düştü!

Boyd imzayı attı alacağı düştü!
BEŞİKTAŞ'TAN kasım ayında tek taraflı fesih hakkını kullanarak ayrılan Tyler Boyd'un yeni takımı belli oldu. MLS ekiplerinden Los Angeles Galaxy, Boyd ile 1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Böylece siyah-beyazlı kulüp, ABD'li futbolcuya ödemekle yükümlü olduğu 1 milyon 50 bin Euro'luk ücretin büyük bölümünden kurtuldu. Boyd'dan yeni takımında ne kadar kazanacağına dair bilgi istendi. Böylece, önümüzdeki 4 ay için oyuncunun yeni kazancı, Beşiktaş'tan alacağı ücretten düşülecek ve aradaki fark ödenecek

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Boyd imzayı attı alacağı düştü!
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