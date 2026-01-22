Böyle mi olacaktı!

BEŞİKTAŞ defterini kapatan ve Benfica ile anlaşan Rafa Silva, dün sessiz sedasız Türkiye'den ayrıldı. Yeni takımının sportif direktörü Mario Branco ile birlikte Atatürk Havalimanı'na giden Portekizli futbolcu, özel uçakla Lizbon'un yolunu tuttu. Rafa, Jose Mourinho'nun ekibi Benfica ile 2028'e kadar sözleşme yapacak. Beşiktaş, bu ayrılıktan 7 milyon Euro kazanacak. Transfer olduğu 2024-25 sezonunda taraftarın sevgilisi haline gelen 32 yaşındaki 10 numara, Beşiktaş formasıyla 65 maçta 23 gol attı ve 16 asist yaptı.