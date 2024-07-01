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Giriş Tarihi: 1.7.2024

Bronckhorst’tan mesaj var

Bronckhorst’tan mesaj var
Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst dün görevine başladı. Futbol takımları genel koordinatörü Samet Aybaba ve yönetim kurulu danışmanı Brad Friedel ile de tanışma yemeğinde bir araya gelen Hollandalı hoca, şu açıklamaları yaptı: "Paulista ve Rafa Silva'yı bu takıma tecrübe katmaları için getirdik ki kendileri en üst seviyede oynamış futbolcular. Tecrübelerini takımımızla paylaşmalarını istiyoruz. Daha yeni oyuncularımız da olacak tabi ki. Beşiktaş'a herkesi gururlandıracak bir oyun oynatmak istiyoruz."
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Bronckhorst’tan mesaj var
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