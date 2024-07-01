Bronckhorst’tan mesaj var

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst dün görevine başladı. Futbol takımları genel koordinatörü Samet Aybaba ve yönetim kurulu danışmanı Brad Friedel ile de tanışma yemeğinde bir araya gelen Hollandalı hoca, şu açıklamaları yaptı: "Paulista ve Rafa Silva'yı bu takıma tecrübe katmaları için getirdik ki kendileri en üst seviyede oynamış futbolcular.Beşiktaş'a herkesi gururlandıracak bir oyun oynatmak istiyoruz."