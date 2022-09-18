Bu işe ne d’Ersin’!

Beşiktaş İstanbulspor karşısında 1 puana razı olurken taraftar da cezayı Ersin Destanoğlu'na kesti. A.Gücü ve Başakşehir maçlarında formasını Emre Bilgin'e devreden 21 yaşındaki file bekçisi dün yeniden ilk 11'deydi. Ancak yenilen iki goldeki hataları sonrası tepkilerin odağına da Ersin yerleşti. Genç file bekçisi önce ilk goldeMaçın sonuna doğru ise Ali Yaşar'ın frikiğine hamle yapamayan Ersin'e tribünler de tepki gösterdi.gören genç kaleci ıslıklarla soyunma odasına giderken, Ersin'e takım arkadaşları moral verdi.maçlarında siyah-beyazlı takımın kalesine atılan 8 isabetli vuruşun da gol olması dikkatlerden kaçmadı.2 hafta sonra formasına kavuşan Ersin, kullandığı 21 pasta %81'lik oran yakaladı. Kalesine gelen 3 şutun ikisi gol olurken genç kaleci 1 kurtarış yaptı.Beşiktaş, İstanbulspor ile 2-2 berabere kalırken Weghorst attığı golle bu sezon takımın hücum yükünü sırtlamaya devam etti. Hollandalı oyuncu, İstanbulspor filelerini sarsıp 3. golüne imza atarken Kayseri, Alanya, Sivas ve Ankaragücü maçlarında da yaptığı asistlerde takımına gol kazandırdı. Toplamda 7 kez skora etki etti.İstanbulspor ile Beşiktaş arasında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmada tribünler boş kaldı. 303 TL'den Beşiktaş taraftarına açılan 22 bin kişilik biletten sadece 4 bin kadarı satıldı.