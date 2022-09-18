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Giriş Tarihi: 18.9.2022

Bu işe ne d’Ersin’!

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Bu işe ne d’Ersin’!

Ersin Destanoğlu ıslıklarla soyunma odasına gitti. 21 yaşındaki kaleci, yediği iki gol sonrasında taraftarın cezayı kestiği isim oldu. Ersin bu sezon 5 lig maçında kalesinde tam 7 gol gördü

Beşiktaş İstanbulspor karşısında 1 puana razı olurken taraftar da cezayı Ersin Destanoğlu'na kesti. A.Gücü ve Başakşehir maçlarında formasını Emre Bilgin'e devreden 21 yaşındaki file bekçisi dün yeniden ilk 11'deydi. Ancak yenilen iki goldeki hataları sonrası tepkilerin odağına da Ersin yerleşti. Genç file bekçisi önce ilk golde Emir Kaan'ın uzaktan denemesinde geç hamle yaptı, direkten dönen şut sırtına çarparak gol oldu.

KALESİNİ BİR TÜRLÜ KAPATAMIYOR
Maçın sonuna doğru ise Ali Yaşar'ın frikiğine hamle yapamayan Ersin'e tribünler de tepki gösterdi. Bu sezon oynadığı 5 lig maçında kalesinde toplam 7 gol gören genç kaleci ıslıklarla soyunma odasına giderken, Ersin'e takım arkadaşları moral verdi. Alanyaspor, Ankaragücü, Başakşehir ve İstanbulspor maçlarında siyah-beyazlı takımın kalesine atılan 8 isabetli vuruşun da gol olması dikkatlerden kaçmadı.

3 ŞUTUN İKİSİ GOL!
2 hafta sonra formasına kavuşan Ersin, kullandığı 21 pasta %81'lik oran yakaladı. Kalesine gelen 3 şutun ikisi gol olurken genç kaleci 1 kurtarış yaptı.

WEGHORST YEDİ BİTİRDİ!
Beşiktaş, İstanbulspor ile 2-2 berabere kalırken Weghorst attığı golle bu sezon takımın hücum yükünü sırtlamaya devam etti. Hollandalı oyuncu, İstanbulspor filelerini sarsıp 3. golüne imza atarken Kayseri, Alanya, Sivas ve Ankaragücü maçlarında da yaptığı asistlerde takımına gol kazandırdı. Toplamda 7 kez skora etki etti.

OLİMPİYAT'TA 4 BİN KARTAL!
İstanbulspor ile Beşiktaş arasında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmada tribünler boş kaldı. 303 TL'den Beşiktaş taraftarına açılan 22 bin kişilik biletten sadece 4 bin kadarı satıldı.

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Bu işe ne d’Ersin’!
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