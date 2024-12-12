Bu kadar eksik fazla!

Süper Lig'de Fenerbahçe'yi yenerek kötü gidişine son veren siyah-beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi'nde Bodo/Glimt ile oynayacağı kritik maç öncesi kadro sıkıntısı yaşıyor. Beşiktaş'ta sezonu kapatan Necip Uysal dışında, Şubat ayında yeşil sahalara geri dönecek olan Gabriel Paulista ve sakatlığı devam eden Felix Uduokhai ile Ciro İmmobile, Bodo/Glimt maçının kadrosunda yer almadı. Ancak eksikler sadece bu oyuncularla bitmiyor.Ayrıca Milot Rashica'nın ailevi sebeplerle özel izin aldığı ve bugün Bodo/ Glimt karşısında forma giyemeyeceği açıklandı. Bu arada ağrıları devam edenBeşiktaş Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe, Norveç'te düzenlediği basın toplantısında önemli açıklamalar yaptı. Bodo'nun, saygı duyulacak bir takım olduğunu belirten genç çalıştırıcı şunları söyledi: "Takım oyununu çok iyi oynuyorlar.Güzel bir maç olacağı, iki takımın da iyi mücadele edeceğine inanıyorum. İnşallah kazanan biz oluruz. Eksiklerimiz çok ama ne olursa olsun, diğer arkadaşlarımız da Beşiktaş'ı temsil ediyor.Derbiyi kapattık. Burada Beşiktaş karakterini ortaya koymaya çalışacağız. Beşiktaş'ın çalışanıyım, Beşiktaş'ın teknik direktörüyüm şu anda. Beşiktaş'ın içinde 31 senedir varız, Beşiktaş için elimizden geleni yapıyoruz."ile Bodo/ Glimt geçen sezon UEFA Konferans Ligi'nde aynı grupta yer almış, Norveç ekibi iki maçta da üstünlük sağlamıştı. Rakibine deplasmanda 3-1 yenilen Kartal, İstanbul'daki mücadeleyi ise 2-1 kaybetmişti. Beşiktaşlı futbolcuların bu akşamki karşılaşmayı rövanş olarak gördükleri öğrenildi.