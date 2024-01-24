Bu kadro camianın seviyesinde değil

Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, maçın ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu. Futbolcularına tepki gösteren Portekizli hoca, şu ifadeleri kullandı: "Onları geliştireceğiz. Beşiktaş çok büyük bir camia. Bu takım, kadro kalitesi ise camia kadar yeterli seviyede büyük değil. Başkanımız ve yönetim çok ciddi çalışıyor. Bu takımı, Beşiktaş'ın büyüklüğüne yakışır oyuncu seviyesine getireceğiz. Taraftarı da çok iyi anlıyorum. Kupa kazanmak istiyorlar ama yeniden yapılanma sürecinde çabalayacağız. Biraz zamana ihtiyacımız var.Yeni oyuncular gelecek. Genç oyuncularımız ise çok kaliteli."