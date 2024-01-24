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Giriş Tarihi: 24.1.2024

Bu kadro camianın seviyesinde değil

Bu kadro camianın seviyesinde değil

Santos: Beşiktaş çok büyük bir camia. Bu takım, kadro kalitesi ise camia kadar yeterli seviyede büyük değil. Yeni oyuncular gelecek

Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, maçın ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu. Futbolcularına tepki gösteren Portekizli hoca, şu ifadeleri kullandı: "Bazı oyuncularda Beşiktaş'ın büyüklüğünü anlayarak oynama konusunda eksiklik görüyorum. Onları geliştireceğiz. Beşiktaş çok büyük bir camia. Bu takım, kadro kalitesi ise camia kadar yeterli seviyede büyük değil. Başkanımız ve yönetim çok ciddi çalışıyor. Bu takımı, Beşiktaş'ın büyüklüğüne yakışır oyuncu seviyesine getireceğiz. Taraftarı da çok iyi anlıyorum. Kupa kazanmak istiyorlar ama yeniden yapılanma sürecinde çabalayacağız. Biraz zamana ihtiyacımız var. Transferde defansif anlamda oyuncu alacağız. Yeni oyuncular gelecek. Genç oyuncularımız ise çok kaliteli."

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Bu kadro camianın seviyesinde değil
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