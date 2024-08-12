Bu kartal çok süper süper!

Paulista, ikinci isabetli şutta kafa vuruşuyla Samsunspor'un fişini çekti
İLKLERİN GECESİ
SÜPER Kupa'da 1 gol ve 1 asistle yıldızlaşan Rafa Silva, Süper Lig'e de golle start verdi. Tecrübeli futbolcu, ligler bazında Portekiz dışında ilk kez ağları havalandırdı. Gabriel Paulista da siyah-beyazlı formayla ilk kez fileleri sarstı. İkili ayrıca, Bernard Mensah'tan (Eylül 2020 vs Trabzonspor) bu yana Beşiktaş formasıyla çıktığı ilk Süper Lig maçında gol atan ilk yabancı oyuncular oldu.
Semih Kılıçsoy ise sezonun ilk asistini yaptı. Bu arada Çaykur Rizespor'dan transfer edilen Emirhan Topçu ilk kez siyah-beyazlı takımda görev aldı.
SAKATLANDI GOLÜNÜ ATTI OYUNDAN ÇIKTI
GABRIEL Paulista maçın başlarında ayak bileğine aldığı darbe sonrası sakatlık yaşadı ancak oyuna devam etti ve 36. dakikada Masuaku'nun asistinde kafayla golünü attı. İlk yarının sonuna kadar sahada kalan Paulista, ikinci yarının başlangıcında yerini Necip Uysal'a bıraktı. Tecrübeli futbolcu, karşılaşmanın ardından "Sakatlandım ama oynamak, takıma yardımcı olmak istedim. Devre arasında devam edemeyeceğim görüşünde hakim olduk. Beşiktaş'ta ben ve ailemin gördüğü ilgi nedeniyle Kartal sevinci yapmak içimden geldi. Bu sevinci tekrarlamak istiyorum"
ifadelerini kullandı.
'HER YERE TAKVİYE OLABİLİR'
Beşiktaş
yöneticisi Feyyaz Uçar, maçın ardından transfer gündemini şöyle değerlendirdi: "Son günlerde güzel gelişmeler oldu. Bazı oyuncular anlayış gösteriyor, bize yardımcı oluyorlar gitme adına. Onların yerine de mutlaka transferler yapılacak, çalışmalar devam ediyor. Takviye her yere olabilir. Kesinlikle şu bölgeye diye bir şey yok, çünkü yolladığımız oyuncunun yerine transfer yapabileceğiz.
Bu yerli de yabancı da olabilir. Masuaku'ya da diğer oyunculara da teklifler geliyor. Hocanın kararı önemli. İyi bir rekabet yaratmak istiyoruz takım içerisinde. Onun direktifleri ile hareket edeceğiz."
NECİP, ÇALIMBAY'IN REKORUNA ORTAK OLDU
Beşiktaş
formasıyla 16. Süper Lig sezonunda forma giyen Necip Uysal, kulüp tarihinde en yüksek sayıya sahip olan Rıza Çalımbay'ın rekoruna ortak oldu. Saha zemininin bozukluğundan yakınan tecrübeli futbolcu, "Bu kulübün bir parçası olduğum için çok mutluyum. Altyapıyı da sayarsam 21 sene oldu burada. Ben her zaman kendimi hazır tutmaya çalışıyorum. Kulübüm bana ne kadar görev verirse o kadar devam etmek istiyorum" dedi.