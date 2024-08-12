Bu kartal çok süper süper!

Paulista, ikinci isabetli şutta kafa vuruşuyla Samsunspor'un fişini çektiSÜPER Kupa'da 1 gol ve 1 asistle yıldızlaşan Rafa Silva, Süper Lig'e de golle start verdi. Tecrübeli futbolcu, ligler bazında Portekiz dışında ilk kez ağları havalandırdı. Gabriel Paulista da siyah-beyazlı formayla ilk kez fileleri sarstı.Semih Kılıçsoy ise sezonun ilk asistini yaptı. Bu arada Çaykur Rizespor'dan transfer edilen Emirhan Topçu ilk kez siyah-beyazlı takımda görev aldı.GABRIEL Paulista maçın başlarında ayak bileğine aldığı darbe sonrası sakatlık yaşadı ancak oyuna devam etti ve 36. dakikada Masuaku'nun asistinde kafayla golünü attı. İlk yarının sonuna kadar sahada kalan Paulista, ikinci yarının başlangıcında yerini Necip Uysal'a bıraktı. Tecrübeli futbolcu, karşılaşmanın ardındanifadelerini kullandı.yöneticisi Feyyaz Uçar, maçın ardından transfer gündemini şöyle değerlendirdi: "Son günlerde güzel gelişmeler oldu. Bazı oyuncular anlayış gösteriyor, bize yardımcı oluyorlar gitme adına. Onların yerine de mutlaka transferler yapılacak, çalışmalar devam ediyor. Takviye her yere olabilir.Bu yerli de yabancı da olabilir. Masuaku'ya da diğer oyunculara da teklifler geliyor. Hocanın kararı önemli. İyi bir rekabet yaratmak istiyoruz takım içerisinde. Onun direktifleri ile hareket edeceğiz."formasıyla 16. Süper Lig sezonunda forma giyen Necip Uysal, kulüp tarihinde en yüksek sayıya sahip olan Rıza Çalımbay'ın rekoruna ortak oldu. Saha zemininin bozukluğundan yakınan tecrübeli futbolcu, "Bu kulübün bir parçası olduğum için çok mutluyum. Altyapıyı da sayarsam 21 sene oldu burada. Ben her zaman kendimi hazır tutmaya çalışıyorum. Kulübüm bana ne kadar görev verirse o kadar devam etmek istiyorum" dedi.