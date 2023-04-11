Bu lig tescil edilemez!

Beşıktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Hatay ve Gaziantep'in ligden çekilmesi sonrası Futbol Federasyonu'nun verdiği karara bir kez daha tepki gösterdi. Dün iftarda basın mensuplarıyla bir araya gelen Çebi, "TFF Başkanı 'kabadayı' tarzı ile Beşiktaş'a hitap edemez. Geldiği gün elini kürsüye vurmaya kalktı. Durması gereken yeri bilecek. Burası Beşiktaş... TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, kulüplerin oylamasını değiştirerek açıkladı. Biz sonuna kadar gideceğiz. Bu ligin bu şekilde tescilini kabul etmiyoruz. Mehmet Büyükekşi, 5 çekimser kulübe baskı yaparak kararlarını değiştirdi. Bu görüşmeden sonra güncel kararı destekleyen kulüp sayısı 6'dan 11'e çıktı. TFF'nin kurulları bağımsız değil. Tahkim'e bu yüzden gitmeyeceğim. Ama UEFA'ya gideceğim ve hakkımızı arayacağım" ifadelerini kullandı.Başkan Çebi şöyle devam etti: "G.Saray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur çıktı, 'bu ligi bitirmeyiz' dedi. Federasyon ceza vermedi. Biz ne desek ceza kesiliyor. TFF, Sayın Timur'u seviyor. 4Sezon sonunda konuşacağım' diyor. Elinde belge varsa çık konuş, sezon sonunu bekleme. F.Bahçe ve G.Saray'ın Lale Orta ve hakemler konusunda yaptığı tartışmalar kayıkçı kavgasıdır. Aslında 2 kulüp de mutlu. Lale Orta'yı derbideki penaltı kararı yanlış dediği için aradım, tebrik ettim."Giresunspor maçında sol kasığından yaşadığı sakatlık nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kalan Cenk Tosun'un MR'ı dün çekildi. 31 yaşındaki oyuncunun kasığında hafif bir yırtık olduğu tespit edildi. Cenk'in sakatlığının büyümemesi adına Trabzonspor karşılaşmasında riske edilmeyeceği belirtildi. Ardından bay haftasına girecek olan Beşiktaş'ta Tosun Paşa'nın tam anlamıyla hazır olması ve Ümraniyespor karşısında yeniden 11'e dönmesi bekleniyor.