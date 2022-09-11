Bu ligde kalamam!

MKE Ankaragücü-Beşiktaş maçında sahaya bir saldırgan girip, Beşiktaşlı futbolculara uçan tekme atmıştı. Bu holigana müdahale eden Beşiktaş'ın orta sahası Josef de Souza da kırmızı kart görmüş, Tahkim de bu cezayı onamıştı. Dün tecrübeli futbolcu, Vodafone Park'ta basın toplantısında açıklamalarda bulunurken gözyaşlarına hakim olamadı. Brezilyalı yıldız "Geçen hafta Türkiye Futbol Federasyonu'nda bir toplantı yapıldı. Birlik, beraberlik ve şiddete karşı mesajlar verildi.Geçen haftaki maçta takım arkadaşlarım ve hakeme yardımcı oldum, onları korudum. Bunun sonunda haksız bir ceza aldım" şeklinde konuştu.Josef sözlerini şöyle sürdürdü: "%100 doğru bir şey yaptığıma inanıyorum. Ceza verilmesini kabul edemiyorum.Bu tür durumların, bu şekilde cezalandırılması Türk futbolunun imajına zarar veriyor." Sezon sonunda Beşiktaş'la sözleşmesi bitecek olan 33 yaşındaki futbolcu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda ise "ifadelerini kullandı.Josef de Souza'nın basın toplantısında hazır bulunan Beşiktaş İkinci Başkanı Engin Baltacı ise TFF ve kurullarında kendilerine yönelik hataların kronikleştiğini belirtti. MHK'nin yapay zeka ile algoritma yardımıyla yaptığı hakem atamalarına da tepki gösteren Baltacı, "Ligin ilk 5 haftasında iki kez hakem gadrine uğradık. Alanya-Beşiktaş maçına atanan hakemin performansı belli değil. Sonra Mete Kalkavan'ın kırmızı kart tebliği, şimdi de Başakşehir maçına Halil Umut Meler'in atanması. 2 Haziran'dan beri düdük çalmamış bir hakem, hangi algoritmanın, hangi tespitiyle ve hangi performansıyla haftanın en önemli maçına atandı" dedi.Beşiktaş'ta sakatlıkları süren Dele Alli ve Atiba yanı sıra hasta olan Welinton kadroda yer alamayacak. Rachid Ghezzal'ın ise 2 Kasım'daki F.Bahçe derbisine kadar hazır hale gelmesi bekleniyor.Beşiktaş teknik heyetine Wout Weghorst'tan güzel haber geldi. Siyahbeyazlı takımın çarşamba günü yaptığı antrenmanda ayağına aldığı darbe nedeniyle dinlendirilen yıldız futbolcuda korkulan olmadı.Weghorst'un oynamasına engel bir durumun olmadığı ve yarınki Başakşehir karşılaşmasında ilk 11'deki yerini alabileceği belirtildi.