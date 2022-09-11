Haberler Spor Haberleri Beşiktaş Haberleri Bu ligde kalamam!
Giriş Tarihi: 11.9.2022

Bu ligde kalamam!

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Bu ligde kalamam!

Josef de Souza, Ankaragücü maçında gördüğü kırmızı kartın iptal edilmemesine çok duygusal bir tepki gösterdi. Arkadaşlarına saldıran taraftara müdahalede bulunduğu için kırmızı kartla cezalandırılan Brezilyalı, "Kendimi güvende hissetmediğim bir ligde kalamam" dedi

MKE Ankaragücü-Beşiktaş maçında sahaya bir saldırgan girip, Beşiktaşlı futbolculara uçan tekme atmıştı. Bu holigana müdahale eden Beşiktaş'ın orta sahası Josef de Souza da kırmızı kart görmüş, Tahkim de bu cezayı onamıştı. Dün tecrübeli futbolcu, Vodafone Park'ta basın toplantısında açıklamalarda bulunurken gözyaşlarına hakim olamadı. Brezilyalı yıldız "Ben yaptıklarımla karakterimi gösteririm. Geçen hafta Türkiye Futbol Federasyonu'nda bir toplantı yapıldı. Birlik, beraberlik ve şiddete karşı mesajlar verildi. Bu çok doğruydu. Geçen haftaki maçta takım arkadaşlarım ve hakeme yardımcı oldum, onları korudum. Bunun sonunda haksız bir ceza aldım" şeklinde konuştu.

TÜRK FUTBOLUNUN İMAJINA ZARAR VERİYOR
Josef sözlerini şöyle sürdürdü: "%100 doğru bir şey yaptığıma inanıyorum. Ceza verilmesini kabul edemiyorum. O taraftar; Cenk'i, Salih'i sakatlasaydı ya da elinde onlara zarar verecek bir alet olsaydı, herhangi biri yaralansaydı bana yine 1 maç mı ceza vereceklerdi? Bu tür durumların, bu şekilde cezalandırılması Türk futbolunun imajına zarar veriyor." Sezon sonunda Beşiktaş'la sözleşmesi bitecek olan 33 yaşındaki futbolcu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda ise "Kendimi güvende hissetmediğim bir ligde kalamam, bu söylediğim kalbimi çok acıtıyor olsa bile" ifadelerini kullandı.

BALTACI: BİZE YAPILAN HATALAR KRONİKLEŞTİ
Josef de Souza'nın basın toplantısında hazır bulunan Beşiktaş İkinci Başkanı Engin Baltacı ise TFF ve kurullarında kendilerine yönelik hataların kronikleştiğini belirtti. MHK'nin yapay zeka ile algoritma yardımıyla yaptığı hakem atamalarına da tepki gösteren Baltacı, "Ligin ilk 5 haftasında iki kez hakem gadrine uğradık. Alanya-Beşiktaş maçına atanan hakemin performansı belli değil. Sonra Mete Kalkavan'ın kırmızı kart tebliği, şimdi de Başakşehir maçına Halil Umut Meler'in atanması. 2 Haziran'dan beri düdük çalmamış bir hakem, hangi algoritmanın, hangi tespitiyle ve hangi performansıyla haftanın en önemli maçına atandı" dedi.

GHEZZAL DERBİYE
Beşiktaş'ta sakatlıkları süren Dele Alli ve Atiba yanı sıra hasta olan Welinton kadroda yer alamayacak. Rachid Ghezzal'ın ise 2 Kasım'daki F.Bahçe derbisine kadar hazır hale gelmesi bekleniyor.

WEGHORST BAŞAKŞEHİR MAÇINDA İLK 11'DE
Beşiktaş teknik heyetine Wout Weghorst'tan güzel haber geldi. Siyahbeyazlı takımın çarşamba günü yaptığı antrenmanda ayağına aldığı darbe nedeniyle dinlendirilen yıldız futbolcuda korkulan olmadı. 30 yaşındaki golcü, dün siyah-beyazlı takımın gerçekleştirdiği antrenmanda takımla çalıştı. Weghorst'un oynamasına engel bir durumun olmadığı ve yarınki Başakşehir karşılaşmasında ilk 11'deki yerini alabileceği belirtildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika! İYİ Parti'den istifa edip AK Parti'ye geçen İsmail Ok: Yarkadaş'ın anlattıklarından daha büyükleri de var
Meteoroloji’den son dakika hava durumu uyarısı! İstanbul ve Ankara dâhil birçok ilde sağanak yağışlar görülecek
SON DAKİKA! Çanakkale açıklarında bir gemiye Yunan unsurları tarafından ateş açıldı: Türk botları bölgeye gitti
Sözleşmeliye kadro taslağı: 2022 Sözleşmeliye kadro verilecek mi, kimleri kapsıyor, ne zaman verilecek? İşte son durum...
GSB PERSONEL ALIMI BAŞVURU E-DEVLET EKRANI: 2022 Gençlik ve Spor Bakanlığı GSB personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?
Gaziantep'te, 'Şehitler için toplu mezarlar kazılıyor' şeklinde provokasyon yapan zanlı yakalandı!
Emekli promosyonu 10 bin TL bandına tırmandı! İşte 2022 en yüksek emekli promosyonu veren bankalar ve başvuru için son gün tarihi
Aylin'i canlandıran Berfin Kıymaz kaç yaşında, aslen nereli,hangi dizilerde oynadı? Gönül Dağı Aylin (Berfin Kıymaz) kimdir?
Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar, kaç TL oldu? Ziraat Bankası emekli promosyon ödemeleri 2022
Üç çocuğu için hayata tutundu
ARKADAŞINA GÖNDER
Bu ligde kalamam!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA