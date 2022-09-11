Bu ligde kalamam!

Josef de Souza, Ankaragücü maçında gördüğü kırmızı kartın iptal edilmemesine çok duygusal bir tepki gösterdi. Arkadaşlarına saldıran taraftara müdahalede bulunduğu için kırmızı kartla cezalandırılan Brezilyalı, "Kendimi güvende hissetmediğim bir ligde kalamam" dedi
MKE Ankaragücü-Beşiktaş maçında sahaya bir saldırgan girip, Beşiktaşlı futbolculara uçan tekme atmıştı. Bu holigana müdahale eden Beşiktaş'ın orta sahası Josef de Souza da kırmızı kart görmüş, Tahkim de bu cezayı onamıştı. Dün tecrübeli futbolcu, Vodafone Park'ta basın toplantısında açıklamalarda bulunurken gözyaşlarına hakim olamadı. Brezilyalı yıldız "Ben yaptıklarımlakarakterimi gösteririm. Geçen hafta Türkiye Futbol Federasyonu'nda bir toplantı yapıldı. Birlik, beraberlik ve şiddete karşı mesajlar verildi. Bu çok doğruydu. Geçen haftaki maçta takım arkadaşlarım ve hakeme yardımcı oldum, onları korudum. Bunun sonunda haksız bir ceza aldım" şeklinde konuştu.
TÜRK FUTBOLUNUN İMAJINA ZARAR VERİYOR
Josef sözlerini şöyle sürdürdü: "%100 doğru bir şey yaptığıma inanıyorum. Ceza verilmesini kabul edemiyorum. O taraftar;Cenk'i, Salih'i sakatlasaydıya da elinde onlara zarar verecekbir alet olsaydı, herhangi biriyaralansaydı bana yine 1 maçmı ceza vereceklerdi? Bu tür durumların, bu şekilde cezalandırılması Türk futbolunun imajına zarar veriyor." Sezon sonunda Beşiktaş'la sözleşmesi bitecek olan 33 yaşındaki futbolcu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda ise "Kendimi güvendehissetmediğim bir ligde kalamam,bu söylediğim kalbimi çok acıtıyorolsa bile" ifadelerini kullandı.
BALTACI: BİZE YAPILAN HATALAR KRONİKLEŞTİ
Josef de Souza'nın basın toplantısında hazır bulunan Beşiktaş İkinci Başkanı Engin Baltacı ise TFF ve kurullarında kendilerine yönelik hataların kronikleştiğini belirtti. MHK'nin yapay zeka ile algoritma yardımıyla yaptığı hakem atamalarına da tepki gösteren Baltacı, "Ligin ilk 5 haftasında iki kez hakem gadrine uğradık. Alanya-Beşiktaş maçına atanan hakemin performansı belli değil. Sonra Mete Kalkavan'ın kırmızı kart tebliği, şimdi de Başakşehir maçına Halil Umut Meler'in atanması. 2 Haziran'dan beri düdük çalmamış bir hakem, hangi algoritmanın, hangi tespitiyle ve hangi performansıyla haftanın en önemli maçına atandı" dedi.
GHEZZAL DERBİYE
Beşiktaş'ta sakatlıkları süren Dele Alli ve Atiba yanı sıra hasta olan Welinton kadroda yer alamayacak. Rachid Ghezzal'ın ise 2 Kasım'daki F.Bahçe derbisine kadar hazır hale gelmesi bekleniyor.
WEGHORST BAŞAKŞEHİRMAÇINDA İLK 11'DE
Beşiktaş teknik heyetine Wout Weghorst'tan güzel haber geldi. Siyahbeyazlı takımın çarşamba günü yaptığı antrenmanda ayağına aldığı darbe nedeniyle dinlendirilen yıldız futbolcuda korkulan olmadı. 30 yaşındaki golcü,dün siyah-beyazlı takımın gerçekleştirdiğiantrenmanda takımla çalıştı. Weghorst'un oynamasına engel bir durumun olmadığı ve yarınki Başakşehir karşılaşmasında ilk 11'deki yerini alabileceği belirtildi.