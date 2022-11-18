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Giriş Tarihi: 18.11.2022

Bu performansla imkânsız

Bu performansla imkânsız
Beşıktaş yönetiminin yazın transferi esnasında opsiyonu için uzun pazarlık yaptığı ve sezon sonuna göre devre arası için bonservisini 2 milyon Euro daha düşük tuttuğu Dele Alli, beklentileri karşılayamadı. İngiliz futbolcunun ocak ayında 6 milyon Euro, sezon sonu 8 milyon Euro olan opsiyonunun devre arasında kullanılması düşünülmüyor. Sezon sonuna kadar değişim gösterip, performansını üst seviyeye çıkarması halinde yeniden değerlendirme yapılacak. Siyah-beyazlı forma ile 7 Süper Lig, bir de Ziraat Türkiye Kupası maçına çıkan Dele Alli her iki kulvarda da birer gol atabildi.

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Bu performansla imkânsız
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