Bu takıma daha 3 hafta lazım

Beşiktaş, Göztepe deplasmanında 3-0 kaybettiği maçın ardından yara sarmak için Kayserispor karşısına çıkıyor. Siyah-beyazlılarda teknik direktör Sergen Yalçın, takımın kendini bulması için en az 2-3 haftalık süreye daha ihtiyacı olduğunu düşünüyor. Kayserispor'un ardından Kocaelispor ile evinde karşılaşacak olan Beşiktaş, gelecek hafta sonu ise Galatasaray deplasmanına gidecek. Tecrübeli teknik adam, derbi öncesi oynanacak iki maçta da galip gelerek hem moral hem de motivasyon açısından takımın toparlanmasını ve milli araya moralli girmeyi istiyor.

YOLUN BAŞINDA İKİ KAYIP BİRDEN YAŞADIK!

Süper Lig'de 4 maça çıkan Beşiktaş, Eyüpspor ve Başakşehir'i evinde mağlup ederken deplasmanda oynadığı Alanya ve Göztepe maçlarını kaybetti. Sezon başında artık daha fazla puan kaybına tahammülü olmayan siyah-beyazlılarda teknik direktör Sergen Yalçın'ın, "Şimdiden 2 mağlubiyet yaşadık, yarışın içinde kalmalıyız. Herkes yaptığı işin hakkını versin. Bu süreçte peş peşe maçlar kazanıp çıkışa geçmeliyiz. Kayserispor maçında sizden bu durumu değiştirecek mücadeleyi ve isteği görmeliyim. Sahada daha çok isteyen, daha çok mücadele eden sonucu alır. Biz de sonucu getirecek oyunu ortaya koyalım" dediği aktarıldı.