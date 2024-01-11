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Giriş Tarihi: 11.1.2024

Buraya yeni bir Norveçli gerekiyordu

Buraya yeni bir Norveçli gerekiyordu
Beşiktaş, Adana Demirspor ile yollarını ayıran Jonas Svensson'u kadrosuna dahil etti. Rosenborg'un da tecrübeli sağ beke teklif yaptığı ancak oyuncunun siyah-beyazlı kulübü tercih ettiği belirtildi. Beşiktaş'la 1.5+1 yıllık mukavele imzalayan 30 yaşındaki sağ bek, "Arild Stavrum, Ronny Johnsen, Thomas Myhre ve bizim en büyük starlarımızdan birisi John Carew. Tabii buradaki son Norveçli'nin üzerinden biraz zaman geçti. Yeni birNorveçli'nin buraya gelmesi gerekiyordu, o da ben oldum. Bu da beni gururlandırıyor. Oynamaya başlamak için sabırsızlanıyorum. Yüzde yüzümü vereceğim. Biraz Türkçe öğrenebildim. Ben çok heyecanlıyım ve çok hazırım" ifadelerini kullandı.

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Buraya yeni bir Norveçli gerekiyordu
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