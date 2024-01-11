Buraya yeni bir Norveçli gerekiyordu

Beşiktaş, Adana Demirspor ile yollarını ayıran Jonas Svensson'u kadrosuna dahil etti. Rosenborg'un da tecrübelisağ beke teklif yaptığı ancakoyuncunun siyah-beyazlı kulübütercih ettiği belirtildi. Beşiktaş'la 1.5+1 yıllık mukavele imzalayan 30 yaşındaki sağ bek, "Arild Stavrum,Ronny Johnsen, Thomas Myhre vebizim en büyük starlarımızdan birisiJohn Carew. Tabii buradaki son Norveçli'nin üzerinden biraz zaman geçti. Yeni birNorveçli'nin buraya gelmesi gerekiyordu, o da ben oldum. Bu da beni gururlandırıyor. Oynamaya başlamak için sabırsızlanıyorum. Yüzde yüzümü vereceğim. Biraz Türkçe öğrenebildim. Ben çok heyecanlıyım ve çokhazırım" ifadelerini kullandı.