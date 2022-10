Bütün toplar Weghorst’a!

Başakşehir yenilgisi ve İstanbulspor beraberliği sonrası Beşiktaş'ta keyifler kaçmıştı. Teknik Direktör Valerien İsmael, ilk günlerde moral ve motivasyon unsurlarına odaklandı.Ersinve Emre'nin kötü başlangıçları kale mevkiinde tartışmaları da beraberinde getirdi. Duruma el atan Başkan Ahmet Nur Çebi, Ersin ile 4 yıllık kontrat için anlaşarak oyuncusunun artık tamamen sahaya odaklanmasını sağladı.Eleştirilerin önemli bir kısmı da İsmael'e olmuştu. Ancak önce Sportif Direktör Ceyhun Kazancı, sonra Başkan Çebi hocalarına destek çıktı.Kartal'da sakatlıklar baş ağrıtıyor.Derbide Redmond solda, Mulekaise sağ kanatta görev yapacak.İsmael, talebelerinden Fenerbahçe'nin artılarını kullanamamalarına yönelik oynamalarını istiyor. Savunma önünde riskli paslaşmalardan kaçınırken topu bir an önce 3. bölgeye taşımaları talimatı verdi. Burada kanat oyuncuları ve Weghorst'un performansı belirleyici olacak.Weghorst özelinde hafta boyunca kanat ortaları ve duran top çalışmaları yapıldı. Siyahbeyazlılar, beklerde görev alacak Rosier ve Masuaku'yu da kullanarak Weghorst'u beslemenin planlarını yapıyor.Orta sahayı rakibin kontrolüne bırakmamak adına dengeli bir yapı kurmak isteyen İsmael, Josef'i savunma önündeki emniyet subabı olarak belirledi. Önünde ise Salih ve Gedson ile sahaya çıkması bekleniyor.Teknik heyetin maça konsantrasyonu ise had safhadaydı. Valerien İsmael yaklaşık 10 gündür tesislerde yatıp kalkıyor. Fransız hoca ve yardımcıları dışarıya sadece özel işleri için çıktı.Beşiktaş,son günlerde performansı nedeniyle en çok eleştirilen isimler arasında yer alan Ersin Destanoğlu'nun sözleşmesini uzattı. 21 yaşındaki eldivenle sezon başınaSerbest kalma bedeli her 6 ayda bir yükselecek. Ersin bu sezon sonu transfer döneminde 7 milyon Euro, gelecek sezon devre arasında ise 7,5 milyon Euro'ya serbest kalma maddesine sahip olacak. Kulüpten şu açıklama yapıldı: