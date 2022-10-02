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Giriş Tarihi: 2.10.2022

Bütün toplar Weghorst’a!

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Bütün toplar Weghorst’a!
8 MADDEDE KARA KARTAL NASIL HAZIRLANDI?
1- Başakşehir yenilgisi ve İstanbulspor beraberliği sonrası Beşiktaş'ta keyifler kaçmıştı. Teknik Direktör Valerien İsmael, ilk günlerde moral ve motivasyon unsurlarına odaklandı.
2- Ersin ve Emre'nin kötü başlangıçları kale mevkiinde tartışmaları da beraberinde getirdi. Duruma el atan Başkan Ahmet Nur Çebi, Ersin ile 4 yıllık kontrat için anlaşarak oyuncusunun artık tamamen sahaya odaklanmasını sağladı.
3- Eleştirilerin önemli bir kısmı da İsmael'e olmuştu. Ancak önce Sportif Direktör Ceyhun Kazancı, sonra Başkan Çebi hocalarına destek çıktı. İsmael'in de bundan dolayı kendisini toparladığı kaydedildi.
4- Kartal'da sakatlıklar baş ağrıtıyor. Ghezzal ve Dele Alli takıma katılırken, Redmond'un elinde kırık oluşması ve N'Koudou'nun milli takımdan sakat dönmesi can sıkıyor. Derbide Redmond solda, Muleka ise sağ kanatta görev yapacak.
5- İsmael, talebelerinden Fenerbahçe'nin artılarını kullanamamalarına yönelik oynamalarını istiyor. Savunma önünde riskli paslaşmalardan kaçınırken topu bir an önce 3. bölgeye taşımaları talimatı verdi. Burada kanat oyuncuları ve Weghorst'un performansı belirleyici olacak.
6- Weghorst özelinde hafta boyunca kanat ortaları ve duran top çalışmaları yapıldı. Siyahbeyazlılar, beklerde görev alacak Rosier ve Masuaku'yu da kullanarak Weghorst'u beslemenin planlarını yapıyor.
7- Orta sahayı rakibin kontrolüne bırakmamak adına dengeli bir yapı kurmak isteyen İsmael, Josef'i savunma önündeki emniyet subabı olarak belirledi. Önünde ise Salih ve Gedson ile sahaya çıkması bekleniyor.
8- Teknik heyetin maça konsantrasyonu ise had safhadaydı. Valerien İsmael yaklaşık 10 gündür tesislerde yatıp kalkıyor. Fransız hoca ve yardımcıları dışarıya sadece özel işleri için çıktı.

SERBEST KALMA BEDELİ 6 AYDA BİR DEĞİŞECEK
Beşiktaş, son günlerde performansı nedeniyle en çok eleştirilen isimler arasında yer alan Ersin Destanoğlu'nun sözleşmesini uzattı. 21 yaşındaki eldivenle sezon başına 13 milyon TL ücret üzerinden 4 yıllık yeni mukavele yapıldı. Serbest kalma bedeli her 6 ayda bir yükselecek. Ersin bu sezon sonu transfer döneminde 7 milyon Euro, gelecek sezon devre arasında ise 7,5 milyon Euro'ya serbest kalma maddesine sahip olacak. Kulüpten şu açıklama yapıldı: "Süper Lig, Türkiye Kupası ve Süper Kupa şampiyonluklarında pay sahibi olan Ersin Destanoğlu ile yeni sözleşme imzalandı."

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Bütün toplar Weghorst’a!
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