Büyük endişe duyuyoruz

Beşiktaş kulübü, TFF Yönetim Kurulu'ndan bazı etkili ve yetkili isimlerin tarafsızlık ilkesine aykırı hareket ettiğini savundu. "Futbolumuzu adil ve tarafsızlık ilkesine bağlı kalarak yönetmesi gereken TFF'deki bazı etkili ve yetkili isimlerin asli görevlerini unutup bu kaosun bir parçası haline geliyor olmaları yarınlar için bizi fazlasıyla endişelendirmektedir" diye başlayan açıklamada şu ifadeler kullanıldı. "Bitexen Giresunspor maçında rakibimizin golü VAR müdahalesi ile son derece doğru bir kararla iptal edilmesine rağmen TFF içerisindeki gizli bir el maçın ardından bazı yöneticileri telefonla arayarak "VAR hakemleri sabote mi ediyor" diyerek, hem kural bilmezliğini ortaya koymuş hem de oturduğu koltuğun ağırlığına yakışmayan söylemlerde bulunmuştur.Bu konu hakkında TFF'nin ne gibi bir tavır takınacağını da merak ve takip ediyoruz. Bakalım; bu hassas olayın üzeri mi kapatılacak, ismi bizde saklı yönetici için gereği mi yapılacak?"