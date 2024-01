Büyük karakterler alacağız

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Fernando Santos, dün Tüpraş Stadı'ndaki törende imzayı attı ve görevine resmen başladı. Portekizli teknik adam, başkan Hasan Arat ile birlikte katıldığı organizasyondavurgusu yaptı. Beşiktaş'ı hak ettiği noktaya getirmek istediğini de söyleyen 69 yaşındaki çalıştırıcı şöyle konuştu: "Şu an sakin olmamız lazım.Önemli olan takım ruhunu oluşturmak.""Beşiktaş her zaman kazanmak istiyor ama her zaman güneşli günler olmuyor, yağmurlu günler de oluyor.Bazı oyuncularımız son maçlarda bizimle değildi. Bazı şeyler değişecek. Kaybettiğimde uyuyamam. Takımım her zaman kazanmak zorunda.Elimde sihirli bir değnek yok. İyi takım için iyi oyunculara sahip olmak lazım. Kulübe saygısı olanlara kapımız açık. Benim için her şey disiplin çerçevesinde gerçekleşir. Gitmek isteyenler gider.Fernando Santos, tercih ettiği diziliş ve oyun planı hakkındaki soruyu da yanıtladı. Genel olarak 4-3-3 oynattığını vurgulayan Portekizli hoca, şöyle devam etti: "Bazen çift 6 ile oynuyoruz. Maç olur kontratak oynarsınız, oyun olur önde baskı ile oynarsınız. Buna göre oyuncu grubunuz olur. Biz elimizdeki futbolcularla şimdi en iyi ne oynayabiliriz, önce ona bakacağız. Defansif olarak sağlam, kompakt olarak oynamak, geçişlerde dirençli bir takım olmak da önemli. Sistemden ziyade takımın dinamizmi önemli. Bazen 4-3-3 olarak sahaya yayılırsınız ama oyun içinde bu farklılaşabilir. Futbol langırt gibi bir oyun değil. En doğruyu bulmak için çalışacağız."BEŞIKTAŞ Başkanı Hasan Arat, imza töreninde Santos'tan övgüyle bahsetti. Portekizli teknik adama, "Siz Beşiktaş'a, Beşiktaş size çok yakışıyorsunuz. Başarınız için her türlü desteği vereceğiz" diyen Arat, 34 günde 2 oyuncu gitti, bu satış kadar önemlidir. Türk oyunculara yatırıma devam edeceğiz. Türkiye Kupası hedefimiz var. UEFA'ya gitme planımız var" ifadelerini kullandı.BAŞKAN Hasan Arat artık yapılan sözleşmelerdeki rakamları açıklamayacaklarını ifade etti. Arat, "SPK kuralları ne gerektiriyorsa onu yapacağız. Bundan sonra da basın mensupları olmayan anlaşmaları, olmayan rakamları yazmaktan vazgeçsin. Son derece dikkatli olun. Şeffaflıkla SPK aynı değil" dedi.Tehdit etmedi ricada bulunduSantos'un gelebilecek en iyi isimlerden biri olduğuna inanıyorum. Santos'un çalıştığı farklı kulüpler ve kazandığı kupalar Beşiktaş'a güçlü başlangıç imkânı veriyor. Hasan Arat'ın Santos'la medya karşısına yüksek perdeden çıkmasının nedenlerinden biri bu. İkincisi Rıza Çalımbay'la yollar ayrıldıktan sonra 15 gün geçmesine rağmen yapılan eleştirilerin şiddeti. Arat'ın dili ve tavrı seçim öncesindeki gibi net, kararlı ve daha sert görülebilir.ama 'aba altından sopa gösterir' tavrı vardı. "Medyadan rica ediyorum" demesini "Medyayı tehdit etti" olarak algılamadım. Uyarı olarak algıladım. Eleştirilerden ve stresten bunalmış bir başkanın,Muhalefet diliyle iktidar dili farklı olur. Bu netlik ve sertlikle seçim kazanan Arat, aynı yöntemle yönetme düşüncesin- deyse kendi tercihidir. Ama bazen etkinin tepkiyi doğuracağını bilecek kadar tecrübeli bir isim. Sonuçları yaşanarak görülebilir.