C vitamini!

Beşiktaş'ın sezon başında İngiliz ekibiWout Weghorst, Süper Lig'de geride kalan 5 haftada takımını adeta sırtladı. 30 yaşındaki oyuncu,Son olarak Ankaragücü deplasmanında Dele Alli'nin skoru 2-1'e getiren golünde asist yaptı. 5 maçta 2 kez (Karagümrük-Sivas) ağları sarsan deneyimli futbolcu, 4 de gol pası verdi.Asist ve golleriyle takımını sırtlayan Portakallar olarak anılan Hollandalı golcü, havadan da 1.97'lik uzun boyunun avantajını kullanıyor.Bu performansının ardından gözler şimdiden tecrübeli futbolcunun geleceğine çevrildi. Yönetim, oyuncunun bonservisini almak için çalışmalara başladı.Ankaragücü maçının 66. dakikasında sakatlanarak yerini Josef de Souza'ya bırakan Dele Alli'nin sakatlık haberi teknik heyet ve taraftarı üzdü. Bacağın arka kısmında, kalçaya kadar uzanan üç kas grubundan oluşan hamstring bölgesinde sorun olanBaşakşehir ve İstanbulspor maçlarını kaçıracak olan futbolcunun Fenerbahçe derbisine yetişmesi için sağlık heyeti seferberlik ilan etti.Transferin son günleri. Beşiktaş lider ama sorunlar da yok değil. Mutlaka transfer yapılması gereken bir mevkisi var mı?Rıdvan ve Emirhan'ın ayrılığı ile… Valerien İsmael, Ersin'i yedek oturtup, 18 yaşındaki Emre'yi oynattığında 'aynı seviyedeler' diyorsa aslında şampiyonluk yaşamışortaya. Necip uzun yıllardır Beşiktaş'ta joker bir oyuncu. Ama asla ideal 11 seviyesinde olmadığını biliyoruz. Josef'in dönüşü ile birlikte Salih için de tek ihtimal Dele Alli'nin kulübeye gitmesi. Evet Beşiktaş'ın Necip sahadayken stopere ihtiyacı var görünüyor ama o stoper de zaten kulübede var; Welinton… Maçların ikinci yarılarında kulübeden gelenlerin performansı topun rakipte kalmasını sağladı. Sanırım Beşiktaş'ın bu transfer dönemindekiTakviye yabancı olacaksa gerek yok. ÇünküSezon uzunluğunu dikkate aldığımızda stoper mevkisinde alternatiflere ihtiyaç duyulabilir.Çok başarılılar. Böyle devam ederlerse Beşiktaş adına iyi olur. Ama sezon içinde kartlar, sakatlıklar, yorgunluklar yaşanma ihtimalini de göz önünde bulundurursak bu bölgeye bir alternatif oyuncu gerekebilir.Valerien İsmael'in şans verdiği oyuncuların hepsi de sorumluluklarının farkında olduğunu gösterdi. Futbolcular çok iyi bir uyum yakaladı. Bu enerji de dışarıya olumlu yansıyor. Bunu skorlarda görüyoruz.Yeter ki oyuncular aldıkları formanın gereğini yerine getirsinler. Beşiktaş şu anda bu açıdan çok iyi bir görüntü veriyor. Bütün futbolcular, şampiyonluk hedefine dört koldan sarılmış durumdalar.Beşiktaş lige iyi bir başlangıç yaptı. Sezon başlarken Weghorst ile ilgili bir görüş belirtmiştim;diye… Zaten oynadığı maçlarda da bunu kanıtladı. N'Koudou çok yetenekli bir kanat forveti ama sakatlık problemlerinden Beşiktaş'a bu seneye kadar yeterli katkıyı verememişti. O da sezona iyi başladı.Bunun dışında tabi kaleciler üzerinde de bir soru işareti var ama ben her şeye rağmen Mert Günok'un da ilerleyen haftalarda hazır olacağını düşünüyorum. Orta sahada bir sorun gözükmüyor. Teknik olarak baktığım zaman etkili, tempolu ve dikine bir futbol sergiliyor Beşiktaş, ama bunu 90 dakikaya yaymak için zaman zaman kontrol futboluna da ağırlık verilmeli. BenBu da bizim ligimiz için çok önemli bir kazanç.