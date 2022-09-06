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Giriş Tarihi: 6.9.2022

C vitamini!

UĞUR ÇEM
C vitamini!

Beşiktaş’ın Hollandalı futbolcusu Wout Weghorst, asist (4) ve golleriyle (2) ligin en iyi ikinci ismi olurken, hava topu kazanma becerisiyle de (14) liderlik koltuğuna oturdu

Beşiktaş'ın sezon başında İngiliz ekibi Burnley'den kiraladığı Wout Weghorst, Süper Lig'de geride kalan 5 haftada takımını adeta sırtladı. 30 yaşındaki oyuncu, ya attı ya da attırdı ama hiçbir haftayı boş geçmedi. Son olarak Ankaragücü deplasmanında Dele Alli'nin skoru 2-1'e getiren golünde asist yaptı. 5 maçta 2 kez (Karagümrük-Sivas) ağları sarsan deneyimli futbolcu, 4 de gol pası verdi. Gol ve asist toplamıyla (6), Fenerbahçeli Enner Valencia'nın (7) ardından ikinci sırada yer aldı.

1.97'LİK BÜYÜK AVANTAJ
Asist ve golleriyle takımını sırtlayan Portakallar olarak anılan Hollandalı golcü, havadan da 1.97'lik uzun boyunun avantajını kullanıyor. Weghorst, 22 hava topu mücadelesinin 14'ünden galip ayrılarak ligin en iyi ismi oldu. Bu performansının ardından gözler şimdiden tecrübeli futbolcunun geleceğine çevrildi. Yönetim, oyuncunun bonservisini almak için çalışmalara başladı.

DELE ALLİ 2 HAFTA YOK
Ankaragücü maçının 66. dakikasında sakatlanarak yerini Josef de Souza'ya bırakan Dele Alli'nin sakatlık haberi teknik heyet ve taraftarı üzdü. Bacağın arka kısmında, kalçaya kadar uzanan üç kas grubundan oluşan hamstring bölgesinde sorun olan İngiliz yıldızın, dün MR'ı çekildi ve gerilme ile ödem tespit edildi. Başakşehir ve İstanbulspor maçlarını kaçıracak olan futbolcunun Fenerbahçe derbisine yetişmesi için sağlık heyeti seferberlik ilan etti.

GÜNÜN SORUSU
Transferin son günleri. Beşiktaş lider ama sorunlar da yok değil. Mutlaka transfer yapılması gereken bir mevkisi var mı?

BÜLENT TİMURLENK
YABANCIYA GEREK YOK!
Rıdvan ve Emirhan'ın ayrılığı ile Beşiktaş 8+3'ün kıskacında… Valerien İsmael, Ersin'i yedek oturtup, 18 yaşındaki Emre'yi oynattığında 'aynı seviyedeler' diyorsa aslında şampiyonluk yaşamış Ersin'den memnuniyetsizliğini de koyuyor ortaya. Necip uzun yıllardır Beşiktaş'ta joker bir oyuncu. Ama asla ideal 11 seviyesinde olmadığını biliyoruz. Josef'in dönüşü ile birlikte Salih için de tek ihtimal Dele Alli'nin kulübeye gitmesi. Evet Beşiktaş'ın Necip sahadayken stopere ihtiyacı var görünüyor ama o stoper de zaten kulübede var; Welinton… Maçların ikinci yarılarında kulübeden gelenlerin performansı topun rakipte kalmasını sağladı. Sanırım Beşiktaş'ın bu transfer dönemindeki en önemli kaybı Abdülkerim Bardakcı'yı ezeli rakibi Galatasaray'a kaptırmak ya da Kaan Ayhan, Koray Günter ve Mert Müldür üçlüsünden birini Ümraniye'ye getirememek oldu. Takviye yabancı olacaksa gerek yok. Çünkü 8+3 gerçeği Valerien İsmael'in masasında.

ALİ GÜLTİKEN
TAKIM UYUMLU AMA…
Sezon uzunluğunu dikkate aldığımızda stoper mevkisinde alternatiflere ihtiyaç duyulabilir. Romain Saiss-Necip Uysal ikilisi muazzam bir uyum yakaladı. Çok başarılılar. Böyle devam ederlerse Beşiktaş adına iyi olur. Ama sezon içinde kartlar, sakatlıklar, yorgunluklar yaşanma ihtimalini de göz önünde bulundurursak bu bölgeye bir alternatif oyuncu gerekebilir. Orta alanda ve diğer bölgelerde Beşiktaş, genel dengesini yakalamış durumda. Valerien İsmael'in şans verdiği oyuncuların hepsi de sorumluluklarının farkında olduğunu gösterdi. Futbolcular çok iyi bir uyum yakaladı. Bu enerji de dışarıya olumlu yansıyor. Bunu skorlarda görüyoruz. Bazen futbolun içinde kalabalık olmayan kadrolar da doğru sonuçlar ortaya çıkarabilir. Yeter ki oyuncular aldıkları formanın gereğini yerine getirsinler. Beşiktaş şu anda bu açıdan çok iyi bir görüntü veriyor. Bütün futbolcular, şampiyonluk hedefine dört koldan sarılmış durumdalar.

ÖMER ÜRÜNDÜL
BİR STOPER VE SAĞ BEK!
Beşiktaş lige iyi bir başlangıç yaptı. Sezon başlarken Weghorst ile ilgili bir görüş belirtmiştim; 'Güçlü, kendisine iyi bakan, boylu, iyi bir pivot santrfor' diye… Zaten oynadığı maçlarda da bunu kanıtladı. N'Koudou çok yetenekli bir kanat forveti ama sakatlık problemlerinden Beşiktaş'a bu seneye kadar yeterli katkıyı verememişti. O da sezona iyi başladı. Bana göre Beşiktaş'ın ihtiyacı olan görev yerleri stoper ve Rosier'in alternatifi olacak bir sağ bek. Bunun dışında tabi kaleciler üzerinde de bir soru işareti var ama ben her şeye rağmen Mert Günok'un da ilerleyen haftalarda hazır olacağını düşünüyorum. Orta sahada bir sorun gözükmüyor. Teknik olarak baktığım zaman etkili, tempolu ve dikine bir futbol sergiliyor Beşiktaş, ama bunu 90 dakikaya yaymak için zaman zaman kontrol futboluna da ağırlık verilmeli. Ben Valerien İsmael'in en büyük artısının takıma fizik güç kazandırması olduğunu düşünüyorum. Bu da bizim ligimiz için çok önemli bir kazanç.

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