Çalımbay 3 transfer istiyor

Sakatlıklarla boğuşan Beşiktaş'ta göreve geldikten sonraEksiklere ve gideceklere göre çalışma yürüten tecrübeli hoca, yeni gelecek başkandan en az 3 takviye isteyecek. Stoper ve orta sahanın yanı sıralisteye yazıldı.Yabancı kontenjanı dolu olan Beşiktaş'ta, yeni takviyeler için bazı oyuncuların takımdan ayrılması gerekecek. Bu doğrultuda Jean Onana'nın gözden çıkarıldığı belirtilirken Kamerunlu'nun kiralık ya da bonservisiyle gönderilmesine kesin gözüyle bakılıyor. Kontenjan açmak adına yol ayrımına gidilebilecek bir diğer isim, geldiği günden bu yana sakatlık problemi olan ve defalarca bu sorunla yüzleşen Eric Bailly. Fildişi Sahilli stoperin sözleşmesi sezon sonu bitiyor.SAMSUNSPOR maçıyla sahalara dönen Kamerunlu santrfor Vincent Aboubakar, Beşiktaş'ta farkını hissettiriyor. Ancak hem sakatlık durumu hem de 13 Ocak-11 Şubat 2024'te Fildişi Sahili'nde düzenlenecek Afrika Uluslar Kupası'na gidecek olması teknik heyeti arayışa itti. Teknik direktör Rıza Çalımbay, yeni gelecek yönetimden bir forvet daha istedi. 10 numaralı formayı giyen oyuncu Aboubakar, bu sezon sakatlığı yüzünden takımını 18 gün yalnız bırakıp 4 maç kaçırırken siyah-beyazlı takım, yıldız oyuncunun yokluğunda 1 Avrupa, 1 lig de maçından yenilgiyle ayrıldı.BEŞİKTAŞ'A Samsun'da galibiyeti getiren stoper Omar Colley, savunmada verdiği katkının yanı sıra golcü kimliğiyle göz dolduruyor. Gambiyalı oyuncu, 15 maçta 4. kez fileleri havalandırmayı başarırken, 1 gol daha atması halinde 2016- 17'de Genk'te 5 gol kaydettiği yılı, sezon ortasında egale edecek. Ayrıca Colley, toplamda ağları 3 kez sarsan takımdaki diğer defans oyuncularını da tek başına geçti.