Çalımbay 3 transfer istiyor

Yaşanan sakatlıklara ve gideceklere göre planlama yapmaya çalışan 60 yaşındaki hoca, ihtiyaç listesini çıkardı. Stoper ve orta sahanın yanı sıra hem forvet hem de kanat oynayabilen bir oyuncu talep edecek
Sakatlıklarla boğuşan Beşiktaş'ta göreve geldikten sonra bir yandangünü kurtarmayaçalışan ve çıktığı iki maçı da kazanan teknikdirektör Rıza Çalımbay, diğer yandantransfer için planlarını yapıyor. Eksiklere ve gideceklere göre çalışma yürüten tecrübeli hoca, yeni gelecek başkandan en az 3 takviye isteyecek. Stoper ve orta sahanın yanı sıra hem forvet hem kanat oynayabilenbir oyuncu listeye yazıldı.
BAİLLY'NİN BİLETİ KESİLEBİLİR!
Yabancı kontenjanı dolu olan Beşiktaş'ta, yeni takviyeler için bazı oyuncuların takımdan ayrılması gerekecek. Bu doğrultuda Jean Onana'nın gözden çıkarıldığı belirtilirken Kamerunlu'nun kiralık ya da bonservisiyle gönderilmesine kesin gözüyle bakılıyor. Kontenjan açmak adına yol ayrımına gidilebilecek bir diğer isim, geldiği günden bu yana sakatlık problemi olan ve defalarca bu sorunla yüzleşen Eric Bailly. Fildişi Sahilli stoperin sözleşmesi sezon sonu bitiyor.
10'SUZ OLMUYOR!
SAMSUNSPOR maçıyla sahalara dönen Kamerunlu santrfor Vincent Aboubakar, Beşiktaş'ta farkını hissettiriyor. Ancak hem sakatlık durumu hem de 13 Ocak-11 Şubat 2024'te Fildişi Sahili'nde düzenlenecek Afrika Uluslar Kupası'na gidecek olması teknik heyeti arayışa itti. Teknik direktör Rıza Çalımbay, yeni gelecek yönetimden bir forvet daha istedi. 10 numaralı formayı giyen oyuncu Aboubakar, bu sezon sakatlığı yüzünden takımını 18 gün yalnız bırakıp 4 maç kaçırırken siyah-beyazlı takım, yıldız oyuncunun yokluğunda 1 Avrupa, 1 lig de maçından yenilgiyle ayrıldı.
COLLEY'NİN GÖZÜ KENDİ REKORUNDA
BEŞİKTAŞ'A Samsun'da galibiyeti getiren stoper Omar Colley, savunmada verdiği katkının yanı sıra golcü kimliğiyle göz dolduruyor. Gambiyalı oyuncu, 15 maçta 4. kez fileleri havalandırmayı başarırken, 1 gol daha atması halinde 2016- 17'de Genk'te 5 gol kaydettiği yılı, sezon ortasında egale edecek. Ayrıca Colley, toplamda ağları 3 kez sarsan takımdaki diğer defans oyuncularını da tek başına geçti.