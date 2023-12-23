Çalımbay Samet Aybaba ve Feyyaz Uçar’a sitemde bulundu: Yalnız bıraktılar

Feyyaz Hoca hem yardımcım hem de takım arkadaşımdı. Samet Ağabey, kaptanımdı. Bu üçlü birlikte resim çektiriyorsa, birlikte gitmesi gerekirBen Beşiktaşlı gibi durdum ancak bazıları durmadı! İki maçlık antrenör değilim. Şimdi isteseler yine giderim ama böyle davranırlarsa olmazArat'la hiç görüşmedim. Kendisi 'Beşiktaş'ı, Beşiktaşlılar yönetecek' diyor. Beşiktaşlıyız işte. Siz hiç 4-5 maçta giden hoca gördünüz mü?Beşiktaş'ta 3-1 kaybedilen Alanyaspor maçı sonrası görevinden alınan Rıza Çalımbay, kendisine yapılanları hak etmediğini ve yalnız bırakıldığını söyledi. İşte deneyimli hocanın açıklamaları: "Karşılaşmanın ardından Samet Ağabey ve Feyyaz tesise geleceklerini söylediler ama gelmediler. Buna çok üzüldüm. Üç yönetici geldi.dedim. Onlar direttiler, kabul etmedim. Hemen yazmışlardiye. Onların dediğini yapmadım.""Feyyaz Hoca hem yardımcımdı hem de takım arkadaşımdı. Samet Ağabey kaptanımdı. Üçlü beraber resim çektirdik.Bu üçlü resim çektiriyorsa beraber gitmen gerekiyor yani. Beşiktaş'ın bir duruşu vardır. Ben öyle durdum. Ama bazıları durmadı! Asla pişman değilim. Şimdi isteseler yine giderim ama böyle davranırlarsa gitmem. Böyle şeylerin olmaması gerekiyordu. Samet Ağabey, 5 oyuncuyu kadro dışı bıraktıklarını söyledi.'İyi, hayırlı olsun' dedim.Benim fikrim sorulmadan böyle bir karar alınmış.""Başkan Hasan Arat ile sadece futbolcularla tanışma toplantısında görüştük. 'Merhaba' olarak gerçekleşti. Neden görüşmedi bilmiyorum.Hasan Arat'a nasıl saygı duyduysam, o da bana saygı duyacak.Arat, 'Beşiktaş'ı Beşiktaşlılar yönetecek diyor. Tamam yönet, Beşiktaşlıyız işte. 4-5 maçta giden antrenör gördünüz mü?""Samet Ağabey ve Feyyaz 2 maç devam etmemi istedi, sonra sözleşme için oturacağımızı söylediler. Onlara güvendim ve imza attım. Lugano maçına giderken avukatıma,diye kağıt gönderdiler. Bunu kimseye söylemedim. Çok üzüldüm.İki maçlık bir antrenör değilim, çok iyi antrenörlük yapan, başarıları olan biriyim. Sadece Beşiktaş'ın ihtiyacı olduğu için elimi taşın altına koydum."