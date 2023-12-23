Çalımbay Samet Aybaba ve Feyyaz Uçar’a sitemde bulundu: Yalnız bıraktılar

Feyyaz Hoca hem yardımcım hem de takım arkadaşımdı. Samet Ağabey, kaptanımdı. Bu üçlü birlikte resim çektiriyorsa, birlikte gitmesi gerekir
Ben Beşiktaşlı gibi durdum ancak bazıları durmadı! İki maçlık antrenör değilim. Şimdi isteseler yine giderim ama böyle davranırlarsa olmaz
Arat'la hiç görüşmedim. Kendisi 'Beşiktaş'ı, Beşiktaşlılar yönetecek' diyor. Beşiktaşlıyız işte. Siz hiç 4-5 maçta giden hoca gördünüz mü?
Beşiktaş'ta 3-1 kaybedilen Alanyaspor maçı sonrası görevinden alınan Rıza Çalımbay, kendisine yapılanları hak etmediğini ve yalnız bırakıldığını söyledi. İşte deneyimli hocanın açıklamaları: "Karşılaşmanın ardından Samet Ağabey ve Feyyaz tesise geleceklerini söylediler ama gelmediler. Buna çok üzüldüm. Üç yönetici geldi. 'Gece01.00'de bir şeyyapmam, sabah basın toplantısınabırakırım' dedim. Onlar direttiler, kabul etmedim. Hemen yazmışlar 'Ayrıldık' diye. Onların dediğini yapmadım."
KADRO DIŞILARDAN HABERİM YOK
"Feyyaz Hoca hem yardımcımdı hem de takım arkadaşımdı. Samet Ağabey kaptanımdı. Üçlü beraber resim çektirdik. Bundan güzel bir şeyolabilir mi? Bu üçlü resim çektiriyorsa beraber gitmen gerekiyor yani. Beşiktaş'ın bir duruşu vardır. Ben öyle durdum. Ama bazıları durmadı! Asla pişman değilim. Şimdi isteseler yine giderim ama böyle davranırlarsa gitmem. Böyle şeylerin olmaması gerekiyordu. Samet Ağabey, 5 oyuncuyu kadro dışı bıraktıklarını söyledi. 'Biz' diyor,ben yokum yani. 'İyi, hayırlı olsun' dedim. Olay bitmiş. Benim fikrim sorulmadan böyle bir karar alınmış."
ARAT DA BANA SAYGI DUYACAK
"Başkan Hasan Arat ile sadece futbolcularla tanışma toplantısında görüştük. 'Merhaba' olarak gerçekleşti. Neden görüşmedi bilmiyorum. Sen hocanınarkasında olmazsan,oyuncu da 'Nasıl olsa gidecek'diye düşünür. Hasan Arat'a nasıl saygı duyduysam, o da bana saygı duyacak. Herkes işini bilecek. Arat, 'Beşiktaş'ı Beşiktaşlılar yönetecek diyor. Tamam yönet, Beşiktaşlıyız işte. 4-5 maçta giden antrenör gördünüz mü?"
MAÇTAYKEN KAĞIT GÖNDERDİLER
"Samet Ağabey ve Feyyaz 2 maç devam etmemi istedi, sonra sözleşme için oturacağımızı söylediler. Onlara güvendim ve imza attım. Lugano maçına giderken avukatıma, 'İmza atmazsanız,sözleşme feshedeceğiz' diye kağıt gönderdiler. Bunu kimseye söylemedim. Çok üzüldüm. Beşiktaş'a paraiçin gelmedim. İki maçlık bir antrenör değilim, çok iyi antrenörlük yapan, başarıları olan biriyim. Sadece Beşiktaş'ın ihtiyacı olduğu için elimi taşın altına koydum."