Çamlı: Onur Bulut sorunu mahkemede çözülecek

KAYSERİSPOR Başkanı Ali Çamlı, Onur Bulut'un Beşiktaş'a transferi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Futbolcu ile prensipte anlaştıklarını belirten Çamlı, "Sonra ben Onur'a kız istedim, yüzükleri taktık. Beşiktaş, sözleşmesi devam eden oyuncuyla gizli görüşme yapmış. Futbolcunun babası ve menajerleri imzalama baskısı yaptı. Bunlar bir protokol hazırlamış, yok yok. Ne gelirse yazmışlar. Başkan vekili Nurettin Açıkalın imza atmış. Ben niye böyle bir protokolü imzalayayım. Bu saatten sonra kim haklıysa mahkeme karar verecek" dedi.