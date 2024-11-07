Canavar gibi defans yaptık

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovani Van Bronckhorst, 90 dakikanın ardından şunları söyledi: "Son iki maçtan sonra bizim için büyük bir adım, reaksiyon oldu. Oyuncularımla gurur duyuyorum.Semih'in kalitesini biliyoruz. Ciro'nun olmadığı ilk maçı oynadık. Semih, iyi bir iş çıkardı. İkinci yarıda daha tehlikeliydi. Attığı gol de kendi gücünden geliyor. Çok iyi performans gösterdi. Kendisiyle çok konuşuyoruz, gelişiyor. Bu karşılaşma onun için önemliydi, gol attığı için de mutluyum. Bu maçta birçok futbolcumuz iyi oynadı, kendi çıtalarını da yakaladılar. Göztepe maçına da en iyi şekilde hazırlanacağız."