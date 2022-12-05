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Giriş Tarihi: 5.12.2022

Caner bombası!

Caner bombası!

Karagümrük, 34 yaşındaki sol bekle yolları ayırdı. Beşiktaş’ın, Şenol Güneş’in isteğiyle tecrübeli oyuncu için girişimde bulunduğu, G.Saray’ın da devreye gireceği iddia edildi

Süper Lig ekiplerinden Vavacars Fatih Karagümrük, tecrübeli sol bek Caner Erkin ile yollarını karşılıklı anlaşarak ayırdığını açıkladı. İstanbul ekibiyle geçtiğimiz sezon 31, bu sezon da 12 maça çıkan 34 yaşındaki futbolcu, 1 gol ve 10 asistlik katkı verdi. Caner daha önce Beşiktaş, Fenerbahçe, İnter, CSKA Moskova, Galatasaray ve Manisaspor formaları giymişti. A Milli Takım'da ise 2 kez boy göstermiş ve 2 gol kaydetmişti. Caner'in bu ayrılığından sonra gideceği takım konusunda da iddialar ortaya atıldı. Beşiktaş'ın, teknik direktör Şenol Güneş'in isteğiyle eski futbolcusunu kadrosuna katmak için girişimde bulunduğu belirtildi. Öte yandan G.Saray'ın da tecrübeli futbolcuyla ilgilendiği aktarıldı.

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