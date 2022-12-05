Caner bombası!

Süper Lig ekiplerinden Vavacars Fatih Karagümrük, tecrübeli sol bek Caner Erkin ile yollarını karşılıklı anlaşarak ayırdığını açıkladı. İstanbul ekibiyle geçtiğimiz sezon 31, bu sezon da 12 maça çıkan 34 yaşındaki futbolcu, 1 gol ve 10 asistlik katkı verdi. Caner daha önceformaları giymişti. A Milli Takım'da ise 2 kez boy göstermiş ve 2 gol kaydetmişti. Caner'in bu ayrılığından sonra gideceği takım konusunda da iddialar ortaya atıldı. Beşiktaş'ın, teknik direktör Şenol Güneş'in isteğiyle eski futbolcusunu kadrosuna katmak için girişimde bulunduğu belirtildi. Öte yandan G.Saray'ın da tecrübeli futbolcuyla ilgilendiği aktarıldı.