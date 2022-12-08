Caner’e açık kapı!

Şenol Güneş, her ne kadar “Şu an için gündemimizde yok” dese de 34 yaşındaki futbolcu ihtimaller arasında tutuluyor. Deneyimli hoca kararını ocak ayında verecek
Son günlerde Beşiktaş'ın gündemini meşgul eden Caner Erkin için teknik direktör Şenol Güneş, "Kendisini aramadım, o da beni aramadı. Şu an için gündemimizde yok, olursa söylerim" ifadelerini kullandı. AncakKaragümrük'ten ayrılantecrübeli oyuncunun solbek arayışında listeye girdiğibelirtildi. Güneş'in, 4'lü savunmadan, 3'lüye dönülmesi halinde Caner'i isteyebileceği ifade ediliyor.
GELMEYE HAZIR
34 yaşındakioyuncunun Beşiktaş'tangelecek cüzi birmaaş karşılığında 6 aylıkteklife "Evet" demeyehazır olduğu öğrenildi.Caner'le daha önce Beşiktaş'taşampiyonluk yaşayanŞenol Güneş, bu konudakikararını ocak ayında verecek.Yıldız futbolcu, daha önceformasını giydiği Beşiktaş'ta122 maça çıkarken 6 gol atmış,31 de asist yapmıştı.
KARTAL'IN RAKIBİ CHARLEROİ
LİGE verilen Dünya Kupası arası nedeniyle Antalya'da kamp yapan Beşiktaş, bugün Belçika ekibi Charleroi ile özel maç yapacak. Saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi S Sport naklen ekrana getirecek.