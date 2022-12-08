Haberler Spor Haberleri Beşiktaş Haberleri Caner’e açık kapı!
Giriş Tarihi: 8.12.2022

Caner’e açık kapı!

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Caner’e açık kapı!

Şenol Güneş, her ne kadar “Şu an için gündemimizde yok” dese de 34 yaşındaki futbolcu ihtimaller arasında tutuluyor. Deneyimli hoca kararını ocak ayında verecek

Son günlerde Beşiktaş'ın gündemini meşgul eden Caner Erkin için teknik direktör Şenol Güneş, "Kendisini aramadım, o da beni aramadı. Şu an için gündemimizde yok, olursa söylerim" ifadelerini kullandı. Ancak Karagümrük'ten ayrılan tecrübeli oyuncunun sol bek arayışında listeye girdiği belirtildi. Güneş'in, 4'lü savunmadan, 3'lüye dönülmesi halinde Caner'i isteyebileceği ifade ediliyor.

GELMEYE HAZIR
34 yaşındaki oyuncunun Beşiktaş'tan gelecek cüzi bir maaş karşılığında 6 aylık teklife "Evet" demeye hazır olduğu öğrenildi. Caner'le daha önce Beşiktaş'ta şampiyonluk yaşayan Şenol Güneş, bu konudaki kararını ocak ayında verecek. Yıldız futbolcu, daha önce formasını giydiği Beşiktaş'ta 122 maça çıkarken 6 gol atmış, 31 de asist yapmıştı.

KARTAL'IN RAKIBİ CHARLEROİ
LİGE verilen Dünya Kupası arası nedeniyle Antalya'da kamp yapan Beşiktaş, bugün Belçika ekibi Charleroi ile özel maç yapacak. Saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi S Sport naklen ekrana getirecek.

EN ÇOK OKUNANLAR

ASGARİ ÜCRET 2023 SON DAKİKA: İşte Bakanlığın asgari ücret anket sonucu! Bir rakam da TÜRK-İŞ duyurdu
EYT SON DAKİKA: Başkan Erdoğan 2 Bakanı kabul etti! Emeklilik için EYT şartları, yaş şartı ne olacak?
Son dakika: Rusya Devlet Başkanı Putin'den flaş nükleer savaş açıklaması
SON DAKİKA! Emeklilikte Yaşa Takılanlar için kritik toplantı: Başkan Erdoğan, Bakan Bilgin ve Nebati ile görüştü! EYT düzenlemesi nasıl olacak?
TBMM'de Fuat Oktay’ı hedef almışlardı... CHP'li vekillerin fotoğraf provokasyonu
Bakan Kasapoğlu, öğrencilere müjdeyi verdi: KYK burs rakamlarında devrim yapacağız
Son dakika | Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz'a bıçaklı saldırı: EGM duyurdu! Saldırgan yakalandı
İngiltere’de hırsızın zor anları! Müslüman esnafın tepkisi sosyal medyada viral oldu
HDP'li vekil Remziye Tosun'dan TBMM'de provokasyon! Tülbendini yere attı
Bakan Kurum'dan kentsel dönüşüm açıklaması: Evleri yenilenen insan sayısı Yunanistan'ın nüfusuna denk
ARKADAŞINA GÖNDER
Caner’e açık kapı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA