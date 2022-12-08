Caner’e açık kapı!

Son günlerde Beşiktaş'ın gündemini meşgul eden Caner Erkin için teknik direktör Şenol Güneş, "Kendisini aramadım, o da beni aramadı. Şu an için gündemimizde yok, olursa söylerim" ifadelerini kullandı.Güneş'in, 4'lü savunmadan, 3'lüye dönülmesi halinde Caner'i isteyebileceği ifade ediliyor.Caner'le daha önce Beşiktaş'taşampiyonluk yaşayanŞenol Güneş, bu konudakikararını ocak ayında verecek.Yıldız futbolcu, daha önceformasını giydiği Beşiktaş'ta122 maça çıkarken 6 gol atmış,31 de asist yapmıştı.verilen Dünya Kupası arası nedeniyle Antalya'da kamp yapan Beşiktaş, bugün Belçika ekibi Charleroi ile özel maç yapacak. Saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi S Sport naklen ekrana getirecek.