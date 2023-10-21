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Giriş Tarihi: 21.10.2023

Çebi’den flaş hakem açıklaması

Çebi’den flaş hakem açıklaması

Erden Timur’un sözleri sonrası maça Halil Umut Meler atandı. Art niyet olabilir. Son düdük çalınca anlayacağız”

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, derbinin hakemiyle ilgili dün flaş bir açıklama yayınladı. Maça yapay zeka tarafından Ali Şansalan'ın atanmasının beklendiğini kaydeden Çebi, "Bu bilgiyi alan Erden Timur, Halil Umut Meler'in görevlendirilmesi için kasıtlı olarak Şansalan'ı gündeme taşımıştır. Meler'in atanmasında bir art niyet olabilir. Umarız Meler böyle bir şeye alet olmaz. TFF'den Galatasaray'a bir bilgi akışı var. Timur'un ortada hiçbir şey yokken Şansalan'ın ismini kullanması tesadüf olamaz. Halil Umut Meler, maçın son düdüğünü çaldığında bu atamada art niyet olup olmadığını anlamış olacağız" ifadelerini kullandı.

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Çebi’den flaş hakem açıklaması
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