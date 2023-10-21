Çebi’den flaş hakem açıklaması

eşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, derbinin hakemiyle ilgili dün flaş bir açıklama yayınladı.kaydeden Çebi, "Bu bilgiyi alan Erden Timur, Halil Umut Meler'in görevlendirilmesi için kasıtlı olarak Şansalan'ı gündeme taşımıştır. Meler'in atanmasında bir art niyet olabilir. Umarız Meler böyle bir şeye alet olmaz.Timur'un ortada hiçbir şey yokken Şansalan'ın ismini kullanması tesadüf olamaz. Halil Umut Meler, maçın son düdüğünü çaldığında bu atamada art niyet olup olmadığını anlamış olacağız" ifadelerini kullandı.