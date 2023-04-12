Çebi’den taraftara üç müjde birden

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, mevcut kadrodan memnun olduğunu söyledi. West Ham United'dan kiralanan veDemokratik Kongolu sol bek Arthur Masuaku konusuna açıklık getiren Çebi, "Kadronun korunmasını tercih ediyoruz. Kontratların ekonomisi ve Beşiktaş'ın menfaatleri var. Masuaku'yla devam etmeyi planlıyoruz.ifadelerini kullandı.Siyah-beyazlılardaki son 3 maçında 3 gol, 3 asist kaydedip taraftarın gönlünde taht kuran Nathan Redmond ile ilgili de konuşan Başkan,vurgulayarak, "Redmond'un kontratında opsiyon yok. Oturup pazarlık yapacağız" dedi. Sağ uyluk üst adalesinde kısmi yırtık ve kanama tespit edilen Dele Alli'yi de şartlar oluşursa takımda tutmak istediklerini belirten Çebi, sözlerini şöyle sürdürdü: "Dele Alli iyi niyetli bir oyuncu ama burada olmadı. Ceyhun Kazancı'ya talimat verdim, ekonomisi uygun olursa,ben kendisi ile devam etmek isterim. 'Sıfır bonservisle oynamak istiyorsa gelsin, şansımızı deneyelim' dedim."Ahmet Nur Çebi, play-off konusunda Jesus'la Ali Koç'un farklı tutum sergilediğini de söyledi: "Hocası play-off istedi, başkanı ağzını açmadı. Ali Bey'e de sordum, 'Yok öyle bir şey' dedi. Hatay ve Gaziantep'in çekilmesiyle ilgili alınacak her karar, mevcut karardan daha adil olur. 'Kimler etkileniyor?' diye baktılar. F.Bahçe ve G.Saray'ın olumlu etkileneceğini düşünerek bu kararı aldılar. F.Bahçe maçını 14'e 10 oynadık. F.Bahçe'nin taraftarı 12, Halil Umut Meler 13, VAR hakemi Alper Ulusoy 14. Zaten Ulusoy'un bizle bir derdi var, her maçı sorunlu."