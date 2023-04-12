Çebi’den taraftara üç müjde birden

“Redmond’da opsiyon yok, oturup pazarlık yapacağız. Masuaku’yla devam etmeyi planlıyoruz. İyi bir futbolcu. Dele Alli iyi niyetli ama burada olmadı. Ekonomisi uygun olursa, sıfır bonservisle oynamak istiyorsa gelsin.”
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, mevcut kadrodan memnun olduğunu söyledi. West Ham United'dan kiralanan ve Trabzonspormaçına ilk 11'de başlayıp, en az45 dakika sahada kalması halinde2.2 milyon Euro'luk satın almaopsiyonu devreye girecek olan Demokratik Kongolu sol bek Arthur Masuaku konusuna açıklık getiren Çebi, "Kadronun korunmasını tercih ediyoruz. Kontratların ekonomisi ve Beşiktaş'ın menfaatleri var. Masuaku'yla devam etmeyi planlıyoruz. İyibir futbolcu, takıma da adapteoldu" ifadelerini kullandı.
DELE ALLİ IÇIN TALİMATI VERDİM
Siyah-beyazlılardaki son 3 maçında 3 gol, 3 asist kaydedip taraftarın gönlünde taht kuran Nathan Redmond ile ilgili de konuşan Başkan, İngiliz futbolcunun da kendileriyleyola devam etmek istediğini vurgulayarak, "Redmond'un kontratında opsiyon yok. Oturup pazarlık yapacağız" dedi. Sağ uyluk üst adalesinde kısmi yırtık ve kanama tespit edilen Dele Alli'yi de şartlar oluşursa takımda tutmak istediklerini belirten Çebi, sözlerini şöyle sürdürdü: "Dele Alli iyi niyetli bir oyuncu ama burada olmadı. Ceyhun Kazancı'ya talimat verdim, ekonomisi uygun olursa, kulübemaddi olarak yükolmayacaksa, ben kendisi ile devam etmek isterim. 'Sıfır bonservisle oynamak istiyorsa gelsin, şansımızı deneyelim' dedim."
JESUS İSTEDİ, KOÇ AĞZINI AÇMADI
Ahmet Nur Çebi, play-off konusunda Jesus'la Ali Koç'un farklı tutum sergilediğini de söyledi: "Hocası play-off istedi, başkanı ağzını açmadı. Ali Bey'e de sordum, 'Yok öyle bir şey' dedi. Hatay ve Gaziantep'in çekilmesiyle ilgili alınacak her karar, mevcut karardan daha adil olur. 'Kimler etkileniyor?' diye baktılar. F.Bahçe ve G.Saray'ın olumlu etkileneceğini düşünerek bu kararı aldılar. F.Bahçe maçını 14'e 10 oynadık. F.Bahçe'nin taraftarı 12, Halil Umut Meler 13, VAR hakemi Alper Ulusoy 14. Zaten Ulusoy'un bizle bir derdi var, her maçı sorunlu."