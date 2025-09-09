Cengiz’e hayat öpücüğü

Beşiktaş, bir süredir temasta olduğu Cengiz Ünder'i kiralık olarak kadrosuna kattı. Sergen Yalçın, teknik direktörlük koltuğuna oturduktan sonra başkan Serdal Adalı ile transfer toplantısı gerçekleştirirken sol kanat, merkez orta saha, savunmaya yönelik bir takviye ve son olarak hücum hattında kullanabileceği yerli bir rotasyon oyuncusu olarak Cengiz Ünder'i istedi. Tecrübeli teknik adam, son sezonlarında düşüşte olan ve Fenerbahçe'de de oynatılmayan oyuncuyu yeniden ayağa kaldırabileceğini bu görüşmede beyan etti. Bunun üzerine siyahbeyazlılar, Fenerbahçe ile temasa geçti. 28 yaşındaki futbolcu için Beşiktaş, satın alma opsiyonlu olarak bedelsiz kiralama görüşmesi başlatırken Cengiz'in maaşının ise ancak yarısını ödemeyi önerdi. Fenerbahçe de kadrosunda düşünmediği tecrübeli kanat için teklife olumlu yaklaştı. Siyah-beyazlılar bu süreçte başta sol kanat olmak üzere yabancı oyuncu transferine odaklanıp Cengiz'i son güne bırakmıştı. Ancak Sergen Yalçın, daha fazla beklemeden deneyimli ismin bir an önce takıma katılmasını ve antrenmanlara başlamasını talep etti. Beşiktaş yönetimi de son noktada olan işi Fenerbahçe ile görüşerek resmiyete döktü.

OPSIYONU 8 MİLYON EURO

Fenerbahçe'nin 2023-24'te 15 milyon Euro bedelle Marsilya'dan kadrosuna kattığı Cengiz Ünder için kiralama bedeli ödenmeyecek ve isteğe bağlı opsiyonu ise 8 milyon Euro olacak. Siyah-beyazlılar maaşının yarısını ödeyecek. 28 yaşındaki oyuncunun F.Bahçe ile kontratı Haziran 2027'de sona erecek.

CENGO'YU GÖSTERECEĞİM

Sergen Yalçın ile bir araya gelen Cengiz Ünder, şunları söyledi: "Benden bekleneni yansıtma fırsatı bulamadım. Büyük bir adım atıyor, herkesin bildiği Cengo'yu tekrar göstermek için yeni bir başlangıç yapıyorum." "

LİSTEYE BİR İSİM DAHA

BEŞİKTAŞ ile F.Bahçe formaları giyen oyunculara bir yenisi eklenirken listede dikkat çekici isimler de var. İşte iki büyük kulübün formasını da giyen oyunculardan bazıları: Birol Pekel, Selim Soydan, Ali Kemal Denizci, Engin İpekoğlu, Feyyaz Uçar, Saffet Sancaklı, Sergen Yalçın, Alpay Özalan, Emre Aşık, Tayfun Korkut, Tümer Metin, Mert Nobre, Rüştü Reçber, Burak Yılmaz, Yusuf Şimşek, Aurelio, Caner Erkin, Gökhan Gönül, Josef de Souza, Mehmet Topal, Cenk Tosun, Talisca.