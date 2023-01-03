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Giriş Tarihi: 3.1.2023

Cengiz’i kiralamayız isterseniz alın!

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Cengiz’i kiralamayız isterseniz alın!

Beşiktaş’ın Cengiz Ünder operasyonu yarıda kaldı. Fransızlar kiralama teklifine kapıları kapatıp yıldız ismin bonservisi için 8 milyon Euro seviyesini işaret etti

Beşiktaş, teknik direktör Şenol Güneş'in talebi sonrası ara transferde takviye için harekete geçti. Siyah-beyazlılar önceliği sol bek ve sağ stopere verirken, orta saha ve kanat oyuncusu seçenekleri de masada. Bu doğrultuda Marsilya'da kariyerine devam eden ancak bu sezon teknik direktörü Igor Tudor ile yıldızı barışmadığı için yeteri kadar forma şansı bulamayan Cengiz Ünder için temas kuruldu. Fransız kulübüne kiralama teklifine sıcak bakıp bakmadıkları sorusu yöneltilirken Marsilya cephesi ise bu opsiyona kapılarının kapalı olduğu bilgisini iletti. Marsilya'nın 8.4 milyon Euro bonservis bedeli ödeyerek kadrosuna kattığı 25 yaşındaki oyuncuyu kiralık vermek istemediği ancak 8.5 milyon Euro seviyelerindeki bir teklif için masaya oturabileceklerinin altı çizildi. Beşiktaş yönetimi bu görüşme sonrasında Cengiz Ünder transferinden çekildi.

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Cengiz’i kiralamayız isterseniz alın!
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