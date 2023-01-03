Cengiz’i kiralamayız isterseniz alın!

Beşiktaş, teknik direktör Şenol Güneş'in talebi sonrası ara transferde takviye için harekete geçti. Siyah-beyazlılar önceliği sol bek ve sağ stopere verirken, orta saha ve kanat oyuncusu seçenekleri de masada. Bu doğrultuda Marsilya'da kariyerine devam eden ancak bu sezon teknik direktörü Igor Tudor ile yıldızı barışmadığı için yeteri kadar forma şansı bulamayan Cengiz Ünder için temas kuruldu.Marsilya'nın 8.4 milyon Euro bonservis bedeli ödeyerek kadrosuna kattığı 25 yaşındaki oyuncuyu kiralık vermek istemediği ancak 8.5 milyon Euro seviyelerindeki bir teklif için masaya oturabileceklerinin altı çizildi