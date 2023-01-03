Cengiz’i kiralamayız isterseniz alın!

Beşiktaş’ın Cengiz Ünder operasyonu yarıda kaldı. Fransızlar kiralama teklifine kapıları kapatıp yıldız ismin bonservisi için 8 milyon Euro seviyesini işaret etti
Beşiktaş, teknik direktör Şenol Güneş'in talebi sonrası ara transferde takviye için harekete geçti. Siyah-beyazlılar önceliği sol bek ve sağ stopere verirken, orta saha ve kanat oyuncusu seçenekleri de masada. Bu doğrultuda Marsilya'da kariyerine devam eden ancak bu sezon teknik direktörü Igor Tudor ile yıldızı barışmadığı için yeteri kadar forma şansı bulamayan Cengiz Ünder için temas kuruldu. Fransız kulübünekiralama teklifinesıcak bakıp bakmadıklarısorusu yöneltilirkenMarsilya cephesi ise bu opsiyonakapılarının kapalı olduğu bilgisiniiletti. Marsilya'nın 8.4 milyon Euro bonservis bedeli ödeyerek kadrosuna kattığı 25 yaşındaki oyuncuyu kiralık vermek istemediği ancak 8.5 milyon Euro seviyelerindeki bir teklif için masaya oturabileceklerinin altı çizildi. Beşiktaş yönetimibu görüşmesonrasındaCengizÜndertransferindençekildi.