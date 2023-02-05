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Giriş Tarihi: 6.2.2023

Cenk Ankaragücü maçında sahada

Cenk Ankaragücü maçında sahada
Sivasspor maçının 90. dakikasında sekerek oyunu terk etmek zorunda kalan Cenk Tosun'dan Beşiktaş'a güzel haber… Ayağında burkulma meydana gelen yıldız futbolcunun, 2-3 günlük tedavi süreci sonrası takıma döneceği ve Ankaragücü karşılaşmasında oynayabileceği belirtildi. Karşılaşmada Cenk Tosun'un yerine girerek 111 günlük hasretine son veren Rachid Ghezzal'ın da teknik heyetin tercihi doğrultusunda daha fazla süre alabileceği kaydedildi. Ayrıca Salih Uçan ve Nathan Redmond takıma dönecek. Josef de Souza'nın ise bu hafta da oynama ihtimalinin zor olduğu öğrenildi.

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Cenk Ankaragücü maçında sahada
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