Cezasını verdik!

Tecrübeli çalıştırıcının önceki gün “Telefonla ulaşamadık, yağmur yağdığı için herhalde gelemedi” dediği İngiliz yıldız “Kulüp, doktor ile görüşmeme izin verdi” cevabını vermişti. Güneş dün de “Geç geldiği için cezasını aldı. Hiçbir sorunumuz yok” açıklamasını yaptı
Beşiktaş'ta Dele Alli ile ilgili dün de sıcak gelişmeler yaşandı. Teknik direktör Şenol Güneş, önceki gün düzenlediği basın toplantısında "Dele Alli'ye telefonla ulaşamadık, inşallah kaza falan geçirmemiştir. Yağmur yağıyor, herhalde ondan gelemedi" ifadelerini kullanmıştı. İngiliz yıldız ise sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Kulüp, doktorile görüşmemeizin verdi. Yarınantrenmanlaradönüyorum" cevabını vermişti. 26 yaşındaki oyuncu dün idmana katılırken tecrübeli çalıştırıcı, konuyla ilgili açıklamasında, "Geç geldiği için cezasınıaldı. Özel birdurumu vardı. Hiçbirsorunumuz yok. Taraftarlar üzülmesin, asıl öne çıkması gereken konular başka" şeklinde konuştu. Öte yandan yönetimin, yıldız futbolcuya herhangi bir ceza vermediği belirtildi.
'DELE ALLİ ABD YOLCUSU'
BEŞIKTAŞ'IN Everton'dan büyük umutlarla kiraladığı ancak beklenen performansı alamadığı Dele Alli'nin geleceği İngiltere'de de tartışma konusu oluyor. The Telegraph'ın haberine göre 26 yaşındaki yıldızın gidebileceği tek yer ABD 1. Futbol Ligi (MLS)... Dele Alli'nin, Beşiktaş tarafından bonservisinin alınmayacağını hatırlatan gazete, "Alli'nin yeni kariyeri MLS'ye geçişle başlayabilir" dedi