Çıkış yolu İstanbul!

Galatasaray'a RAMS Park'ta yenilerek ligde yara alan Beşiktaş, bugün Kasımpaşa maçıyla yeniden ayağa kalkmanın planları içinde. Zirve yarışında iddiasını ortaya koymak isteyen siyah-beyazlılar için kasım ayı şanslı bir fikstür sunuyor.
Bu ay hem lig hem de Avrupa'daki 5 maçını da İstanbul'da oynayacak Kartal, bunların 4'ünü sahasında; tek deplasman maçını ise Başakşehir ile yine il sınırları içinde gerçekleştirecek. Seyahat yapmayacak olan Beşiktaş, ayrıca milli aranın da olduğu dönemde dinlenme ve fiziksel olarak yenilenme fırsatı yakalayacak.
Oynayacağı karşılaşmaları kazanarak yukarı yönlü hareket sağlamayı hedefleyen teknik direktör Van Bronckhorst, derbi mağlubiyetini Kasımpaşa karşısında alınacak 3 puanla unutturmanın peşinde. Beşiktaş'ta Mert, Rashica ve Paulista'nın bugün 11'de olması beklenmiyor.
BAKLAVALI ZİYARET
BEŞİKTAŞ yönetimi, Kasımpaşa maçı öncesinde tesislere giderek takıma moral ziyaretinde bulundu. Antrenmanı yakından takip edip, oyunculara destek mesajları içeren konuşma da yapan siyah-beyazlı kurmaylar, ardından baklava ikramında bulundu.