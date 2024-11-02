Çıkış yolu İstanbul!

Galatasaray'a RAMS Park'ta yenilerek ligde yara alan Beşiktaş, bugün Kasımpaşa maçıyla yeniden ayağa kalkmanın planları içinde.Bu ay hem lig hem de Avrupa'daki 5 maçını da İstanbul'da oynayacak Kartal, bunların 4'ünü sahasında; tek deplasman maçını ise Başakşehir ile yine il sınırları içinde gerçekleştirecek.Oynayacağı karşılaşmaları kazanarak yukarı yönlü hareket sağlamayı hedefleyen teknik direktör Van Bronckhorst, derbi mağlubiyetini Kasımpaşa karşısında alınacak 3 puanla unutturmanın peşinde.BEŞİKTAŞ yönetimi, Kasımpaşa maçı öncesinde tesislere giderek takıma moral ziyaretinde bulundu. Antrenmanı yakından takip edip, oyunculara destek mesajları içeren konuşma da yapan siyah-beyazlı kurmaylar, ardından baklava ikramında bulundu.