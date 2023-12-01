Çilek mutlaka olacak

Spor'a konuk olan Beşiktaş başkan adayı Serdal Adalı, torununun İcardi sevinci yapmasının kendisini üzdüğünü belirtirken "Bu takımı toparlamak için gereken transfer bir yıldız olursa 'Çok pahalıymış' demem, gider alır gelirim" ifadelerini kullandı. "Çilek transferi olacak mı?" sorusuna "Sezon sonunda kesinlikle olacak. Devre arasında da yine iyi hamleler yapacağız" cevabını veren Adalı, TJK'dan istifa edecek misiniz?" sorusunu da "Ben herhangi bir yeri aksatacağımı hissettiğim zaman gereğini yaparım. Konu Beşiktaş olduğu zaman, vazgeçmem gerekirse vazgeçerim" şeklinde yanıtladı.80'e yakın projeleri olduğunu belirten Adalı, "400 dönümlük projenin 40 milyon Euro'luk arazi maliyetini ben ve iki yönetici arkadaşım karşılayacak. Beşiktaş'ın önümüzdeki 4 sene içinde borçlarının en az 180- 200 milyon Euro'sunu ödeyecek bir proje. Söylemek istemiyorum ama Galatasaray, Riva Projesi'nden elde ettiği gelir ile borcunu 1-2 seneye bitirir gibi söylemler var" dedi.