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Giriş Tarihi: 6.1.2023

Club Brugge Ersin’in peşini bırakmıyor!

Club Brugge Ersin’in peşini bırakmıyor!
Sıyah-beyazlıların 22 yaşındaki kalecisi Ersin Destanoğlu'na talip çıktı. Belçika basınından Voetbalnieuws, Club Brugge'ün, önemli bir kaleci transfer yapmak istediğini, bu nedenle daha önce talip olduğu Ersin için yeniden devreye girdiğini yazdı. Haberde Belçika ekibinin, yaz döneminde genç eldiveni kadrosuna katamama nedeninin Beşiktaş'ın talep ettiği yüksek bonservis bedeli olduğu da belirtildi. Brugge'ün, Şenol Güneş'in takımın başına geçmesinden sonra formasını kaybeden Ersin için önümüzdeki günlerde resmi teklifte bulunması bekleniyor.

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Club Brugge Ersin’in peşini bırakmıyor!
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