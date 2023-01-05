Club Brugge Ersin’in peşini bırakmıyor!

Sıyah-beyazlıların 22 yaşındaki kalecisi Ersin Destanoğlu'na talip çıktı. Belçika basınındanVoetbalnieuws, Club Brugge'ün,önemli bir kaleci transfer yapmakistediğini, bu nedenle dahaönce talip olduğu Ersin içinyeniden devreye girdiğini yazdı. Haberde Belçika ekibinin, yaz döneminde genç eldiveni kadrosuna katamama nedeninin Beşiktaş'ın talep ettiği yüksek bonservis bedeli olduğu da belirtildi. Brugge'ün, Şenol Güneş'in takımın başına geçmesinden sonra formasını kaybeden Ersin için önümüzdeki günlerde resmi teklifte bulunması bekleniyor.