Çocuklar da sevindi

SABAH’a verdiği röportajda ‘Right To play’ organizasyonuna gol ve asist başına yardım ettiğini anlatan İngiliz yıldız, F.Bahçe derbisindeki şovuyla ihtiyacı olanlara katkı sağladı
Beşiktaş'ın, F.Bahçe deplasmanında 10 kişiyle 1-0 geriden gelip 4-2'lik zafere ulaşmasında en büyük pay sahiplerinden olan Nathan Redmond, attığı ve attırdıklarıyla sadece takımının taraftarlarını değil yardıma ihtiyacı olan çocukları da sevindirdi. 13 Aralık'ta SABAH Gazetesi'ne verdiği röportajda, Afrika,Asya ve OrtaDoğu'dakimilyonlarcaengelli çocuğukorumak, eğitmek ve güçlendirmekiçin sporu kullanan'Right To play' yardımorganizasyonuna gol ve asistleriyle katkı sağladığını anlatan tecrübeli oyuncu, 13 gencin eğitim bursunu karşıladığını belirtmişti.
100 BİN TL'LİK PRİMİ DE BAĞIŞLADI
Redmond, Kadıköy'de ikinci yarıya başlarken Ghezzal'ın yerine oyuna girdi ve yaptığı 3 asistin dışında bir de gole imzasını atarak tarihe geçti. 29 yaşındaki futbolcu,bununla birlikte 4 golkatkısı için 100 bin TL'yiyardım kuruluşuna bağışlamışolacak. Ayrıca Fenerbahçe derbisinden gelecek olan 100 bin TL'lik primi de aynı şekilde çocukların yararına aktaracağı kaydedildi.
SÖZÜNÜ TUTTU
Nathan Redmond'ın Fenerbahçe derbisinden önce bir arkadaşına Whatsapp üzerinden derbide tarihe geçeceğini yazdığı ortaya çıktı. Arka-daşının yayınladığı yazışmayı İngiliz futbolcu da kendi hesabından paylaştı. O mesajda Redmond, "Yine yedek kulübesindeyim ama oyuna girip tarih yazacağım" ifadelerini kullandı. Başarılı futbolcu 1 gol, 3 asistle galibiyetin mimarı olup sözünü tuttu.
TAYYİP TALHA 6 AY YOK
Derbinin8. dakikasında siyah-beyazlılarda Tayyip Talha Sanuç, Joao Pedro'yu savunmaya çalışırken yerde kaldı. 23 yaşındaki stoper, maça devam edemedi ve sedyeyle oyun dışına alındı. Milli futbolcunun kontrollerinde, sağ diz ön çapraz bağ ve dış menisküs yaralanması tespit edildi. Tayyip Talha'nın 4-6 ay arası sahalardan uzak kalması bekleniyor.