Çocuklar da sevindi

Beşiktaş'ın, F.Bahçe deplasmanında 10 kişiyle 1-0 geriden gelip 4-2'lik zafere ulaşmasında en büyük pay sahiplerinden olan Nathan Redmond, attığı ve attırdıklarıyla sadece takımının taraftarlarını değil yardıma ihtiyacı olan çocukları da sevindirdi. 13 Aralık'taGazetesi'ne verdiği röportajda,gol ve asistleriyle katkı sağladığını anlatan tecrübeli oyuncu, 13 gencin eğitim bursunu karşıladığını belirtmişti.Redmond, Kadıköy'de ikinci yarıya başlarken Ghezzal'ın yerine oyuna girdi ve yaptığı 3 asistin dışında bir de gole imzasını atarak tarihe geçti.Ayrıca Fenerbahçe derbisinden gelecek olande aynı şekilde çocukların yararına aktaracağı kaydedildi.Nathan Redmond'ın Fenerbahçe derbisinden önce bir arkadaşına Whatsapp üzerinden derbide tarihe geçeceğini yazdığı ortaya çıktı. Arka-daşının yayınladığı yazışmayı İngiliz futbolcu da kendi hesabından paylaştı. O mesajda Redmond, "Yine yedek kulübesindeyim ama oyuna girip tarih yazacağım" ifadelerini kullandı. Başarılı futbolcu 1 gol, 3 asistle galibiyetin mimarı olup sözünü tuttu.Derbinin8. dakikasında siyah-beyazlılarda Tayyip Talha Sanuç, Joao Pedro'yu savunmaya çalışırken yerde kaldı. 23 yaşındaki stoper, maça devam edemedi ve sedyeyle oyun dışına alındı. Milli futbolcunun kontrollerinde, sağ diz ön çapraz bağ ve dış menisküs yaralanması tespit edildi. Tayyip Talha'nın 4-6 ay arası sahalardan uzak kalması bekleniyor.