‘Çok yakında görüşeceğiz’

İyileştıkten sonra Trabzonspor maçında bir kez daha sakatlık yaşayan Rachid Ghezzal, ABD'de ayak parmağından ameliyat oldu. Operasyona kulübün sağlık kurulu koordinatörü Doçent Doktor T. Kerem Ülkü de katıldı. Cezayirli yıldız durumu hakkında "Çok şükür bitti ve her şey yolunda. Tüm bu süreçte bana destek olan kulübüme, sağlık ekibine ve sizlere teşekkür ederim. Desteğiniz çok değerli. Yakında yeşil sahalarda görüşmek üzere" açıklamasını yaptı. Ghezzal'ın en erken aralık ayında çalışmalara başlaması bekleniyor.