Çok yaşa Tosun Paşa!

Siyah-beyazlı ekip, Süper Lig'de üst üste 5. kez kazanarak yükselişini sürdürdüCenk Tosun, Alanyaspor karşısında takım olarak iyi bir performans sergilediklerini söyledi. Yıldız futbolcu, "Çok sıkışık bir fikstürde oynuyoruz. Bu maçı kafamızdan silip, önümüzdeki haftaya odaklanacağız. Vodefone Park'ta gol atabilmek çok özel bir duydu. Benim nasıl bir Beşiktaşlı olduğumu herkes biliyor. Burada ayrı bir motive oluyorum" ifadelerini kullandı.Alanyaspor ağlarını iki kez havalandıran Cenk Tosun, Süper Lig'de Vodafone Park'ta attığı gol sayısını 25'e yükseltti. Tecrübeli futbolcu, Cyle Larin'i (23 gol) geride bırakarak Dolmabahçe'de en fazla lig golü atan isim oldu. Yıldız oyuncu aynı zamanda Vodafone Park'ta kaydettiği gol sayısını 32'ye yükseltti. Cenk, bu sezon ise toplamda 11 kez fileleri sarsarken 2 de asist yaptı.ŞenolGüneş, beklentilerin gerisinde kalan Dele Alli ile maç öncesi görüşüp, kendisine 11'de görev vereceğini belirtmiş ve "Ben sana doğru bir adım atıyorum, sen de futbolunla kendini gösterip, bize karşı bir adım at" demişti. İngiliz yıldız, hocasının bu beklentisini boşa çıkarmadı. Mücadeleci oyun ortaya koyarak, güzel futbolunu golle taçlandırdı. Taraftarların maç sonu tribünlere çağırıp alkışladığı 26 yaşındaki oyuncu,dedi.