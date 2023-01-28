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Giriş Tarihi: 28.1.2023

Çok yaşa Tosun Paşa!

Çok yaşa Tosun Paşa!

İlk dakikalardaki karşılıklı pozisyonların ardından Kartal, sazı eline aldı. Cenk biri penaltıdan iki gol atarken Dele Alli, ağları sarsarak kendisini 11’de sahaya süren Güneş’in yüzünü kara çıkartmadı

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BURADA AYRI BIR MOTIVE OLUYORUM
Cenk Tosun, Alanyaspor karşısında takım olarak iyi bir performans sergilediklerini söyledi. Yıldız futbolcu, "Çok sıkışık bir fikstürde oynuyoruz. Bu maçı kafamızdan silip, önümüzdeki haftaya odaklanacağız. Vodefone Park'ta gol atabilmek çok özel bir duydu. Benim nasıl bir Beşiktaşlı olduğumu herkes biliyor. Burada ayrı bir motive oluyorum" ifadelerini kullandı.

BOĞAZ'IN GOLCÜSÜ
Alanyaspor ağlarını iki kez havalandıran Cenk Tosun, Süper Lig'de Vodafone Park'ta attığı gol sayısını 25'e yükseltti. Tecrübeli futbolcu, Cyle Larin'i (23 gol) geride bırakarak Dolmabahçe'de en fazla lig golü atan isim oldu. Yıldız oyuncu aynı zamanda Vodafone Park'ta kaydettiği gol sayısını 32'ye yükseltti. Cenk, bu sezon ise toplamda 11 kez fileleri sarsarken 2 de asist yaptı.

SABRIN SONU DELE ALLİ
Şenol Güneş, beklentilerin gerisinde kalan Dele Alli ile maç öncesi görüşüp, kendisine 11'de görev vereceğini belirtmiş ve "Ben sana doğru bir adım atıyorum, sen de futbolunla kendini gösterip, bize karşı bir adım at" demişti. İngiliz yıldız, hocasının bu beklentisini boşa çıkarmadı. Mücadeleci oyun ortaya koyarak, güzel futbolunu golle taçlandırdı. Taraftarların maç sonu tribünlere çağırıp alkışladığı 26 yaşındaki oyuncu, "Buraya gelirken insanların beklentisi vardı, yapabileceklerimi gösteremedim ama bu maç buna odaklandım" dedi.

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Çok yaşa Tosun Paşa!
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