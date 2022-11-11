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Giriş Tarihi: 11.11.2022

Çöl suya kavuştu!

Çöl suya kavuştu!

Şenol Güneş, Beşiktaş taraftarıyla yeniden buluştuğu ilk maçtaki duygularını bu sözlerle açıkladı. Valerien İsmael’i suçlamadığını, sadece takımla igili tespitler yaptığını dile getirdi

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, İstanbul'daki 'Spor Kültürünü Resetlemek' söyleşisinde konuşmacı olarak yer aldı. Güneş, "Kızanlar olsa bile, ben Trabzonspor'un temel taşlarından birisiyim. Stadın ismi değişebilir, benim ismim bana yetiyor. Trazonsporlu olmaktan vazgeçmem. Trabzon'dan aldığım değerleri Beşiktaş'ta hayata geçiriyorum. Beşiktaş'ta sevgi, saygı, başarılar var. İlk günden tribünün desteğiyle, çölün suya kavuşması gibi bir duygu hissettim" ifadelerini kullandı.

SADECE TESPİT YAPTIM
ŞENOL Güneş, selefi Valerien İsmael için de şunları söyledi: "Şartlar itibarıyla gitti. Onun da çok katkıları oldu mutlaka. Ben bazı şeyleri söyleyince 'Eski hocayı suçluyor' diyorlar. Hayır, ben sadece durum tespiti yapıyorum. Ben elimdeki malzemeyi kullanarak tespit yaparım ve bunu da kamuoyu ile paylaşmak isterim."

BU ADAM NEREYE GITSIN?
Milli Takım'daki görevinden ayrılma süreci hakkında da bilgi veren Güneş, "O dönemde görevden ayrıldıktan sonra insanlardan daha uzakta kendimi dinlemeye çalıştım. İsminiz ve konumunuz etrafta çok konuşuluyor. Trabzon'a gidince 'Buraya niye geldi, kulüpte mi çalışmak istiyor?', İstanbul'a gelince 'Hangi kulübe gelmek istiyor?' diyorlar. Bu adam nereye gitsin?" dedi.




DOLMABAHÇE'DE ATATÜRK'Ü ANDILAR
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, yöneticiler ve sporcular, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 84. yıl dönümünde Dolmabahçe Sarayı'nda andı. Ayrıca kulüp tarafından Beşiktaş Kulübü Müzesi önüne yerleştirilen dev ekrandan Atatürk'e ait fotoğraf ve videoların gösterimi gerçekleştirildi.

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